Проверить склады с боеприпасами призвал глава МЧС РК

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов сообщил о необходимости проведения исследования по вопросам обеспечению пожарной безопасности на некоторых складах боеприпасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в ходе обсуждения темы гражданской защиты в Мажилисе депутаты поинтересовались, как проверяется пожарная безопасность на складах боеприпасов, подведомственных Министерству обороны.

В свою очередь представители МЧС заявили, что в структуре Минобороны есть соответствующее подразделение и они проверяют склады.

- Этим вопросом я занимался лично. Базы и склады, где хранится оружие, имеют свою специфику. При тушении некоторых боеприпасов водой может возникнуть опасная ситуация, то есть некоторые из них содержат химически специфические вещества, которые при соприкосновении с водой могут вызвать опасную реакцию. Поэтому в этой области необходимо осуществлять научно-исследовательскую работу. В этом плане мы внесли соответствующие предложения в Вооруженные силы, - сказал Сырым Шарипханов, выступая на заседании Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса по вопросам гражданской защиты

По его словам, Минобороны должно рассмотреть этот вопрос и выработать соответствующее решение.