РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:46, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Проверить склады с боеприпасами призвал глава МЧС РК

    Виктор Федюнин/МИА «Казинформ»
    Фото: Виктор Федюнин/МИА «Казинформ»

    Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов сообщил о необходимости проведения исследования по вопросам обеспечению пожарной безопасности на некоторых складах боеприпасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня в ходе обсуждения темы гражданской защиты в Мажилисе депутаты поинтересовались, как проверяется пожарная безопасность на складах боеприпасов, подведомственных Министерству обороны.

    В свою очередь представители МЧС заявили, что в структуре Минобороны есть соответствующее подразделение и они проверяют склады.

    - Этим вопросом я занимался лично. Базы и склады, где хранится оружие, имеют свою специфику. При тушении некоторых боеприпасов водой может возникнуть опасная ситуация, то есть некоторые из них содержат химически специфические вещества, которые при соприкосновении с водой могут вызвать опасную реакцию. Поэтому в этой области необходимо осуществлять научно-исследовательскую работу. В этом плане мы внесли соответствующие предложения в Вооруженные силы, - сказал Сырым Шарипханов, выступая на заседании Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса по вопросам гражданской защиты

    По его словам, Минобороны должно рассмотреть этот вопрос и выработать соответствующее решение.

    Теги:
    Безопасность МЧС
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    01:12, 30 Сентябрь 2023
    В Жетысу установили памятник Бикен Римовой
    00:35, 30 Сентябрь 2023
    11 граждан Афганистана задержаны в Уральске
    00:12, 30 Сентябрь 2023
    Соцвыплаты и пособия: какие меры поддержки оказываются нуждающимся в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!