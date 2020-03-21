Проверить симптомы коронавируса онлайн предложили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С помощью Damumed можно получить консультацию врача не выходя из дома: мобильное приложение помогает отслеживать симптомы, характерные для COVID-19. Управление здравоохранения Карагандинской области и компания Центр информационных технологий ДАМУ при поддержке акимата Карагандинской области запустили проект «Виртуальный патронаж», передает МИА «Казинформ».

Скачать бесплатно приложение Damumed можно в Play Market или Apple Store. При помощи мобильного приложения каждый из нас сможет провести мониторинг симптомов, характерных для COVID-19. Тот, у кого установлено приложение, может каждый день или несколько раз в день заполнять небольшой чек-лист, описывая состояние своего здоровья, если оно вызывает тревогу. Это же можно сделать и для детей, и для своих пожилых родителей.

Заполненный чек-лист тут же видит участковый врач и специалисты штаба Карагандинской области по коронавирусу. Доктор изучает симптомы пациента и принимает решение: либо звонить ему, либо прийти к нему домой, или же определить на карантин.

Если человек находится на домашнем карантине, он должен отправлять сведения о состоянии своего здоровья каждый день. У участкового врача есть сигнальный лист - с его помощью он следит за пациентом на карантине.

«Виртуальный патронаж» поможет нам без особой надобности не выходить из дома, чтобы побывать на приёме у врача. Если у вас появились признаки респираторного заболевания, просто отправьте сведения своему доктору.

Одна из главных задач проекта - оперативный контроль за пациентами, прибывающими из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19, и мониторинг распространения вируса по территории Казахстана.

Карагандинская область готова поделиться своим опытом со всей страной.