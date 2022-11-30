Проверить сделки по конвертации депозитов субъектов квазигоссектора призывают депутаты

30 Ноября 2022, 14:52

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Провести аудит всех сделок по конвертации депозитов субъектов квазигосударственного сектора в банках второго уровня призывают депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 сентября 2022 года Казахстанская фондовая биржа сообщила, что консолидированный чистый доход Фонда «Самрук-Казына» за 2021 год составил 1,6 трлн тенге при этом на выплату дивидендов будет направлено 170 млрд тенге. Остаток суммы в размере 1,4 трлн тенге, остается в распоряжении фонда для финансирования инвестиционных программ, погашения долговых обязательств и приобретения активов», - отметил мажилисмен Юрий Ли, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Палаты.

Он также добавил, что финансовые резервы, свободные потоки наличности, остатки на счетах субъектов квазигосударственного сектора хранятся в банках второго уровня. Общая сумма составляет колоссальный объем ликвидности, и мы смело можем именовать его как «Народные деньги»: государство с его доминирующей ролью в экономике страны остается основным кредитором и клиентом для банковского сектора.

«Известно, что имела место многолетняя непрозрачная деловая практика конвертации банковских депозитов субъектов квазигосударственного сектора в корпоративные ценные бумаги этих же банков, а также игра «Народными деньгами» на Казахстанской фондовой бирже. Банки второго уровня являются основными игроками на рынке ценных бумаг, по данным Казахстанской фондовой биржи сумма торгуемого государственного долга по состоянию на 01 октября 2022 года составила 19,5 трлн тенге. Доходность размещаемых государственных ценных бумаг Министерства финансов выросла в сентябре 2022 года до 13,9-15,16 %. Наибольшим спросом пользовались облигации Министерства финансов со сроком обращения менее одного года, спрос по которым составил 430 %, а доходность на уровне 14,5 %», - добавил Юрий Ли.

Было отмечено, что по состоянию на 01 октября 2021 года сумма торгуемого государственного долга на Казахстанской фондовой бирже составляла 17,6 трлн тенге, то есть разница за один года выросла почти на 2 трлн тенге.

«Следует заметить, что согласно неаудированной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Фонда «Самрук-Казына» по состоянию на 30 июня 2022 года на банковских депозитах Фонда хранятся 907,5 млрд тенге, что больше остатка на 31 декабря 2021 года на 213 млрд тенге или на 24 %, это не считая остатков на счетах и уже купленных государственных ценных бумаг. Складывается впечатление, что банки второго уровня, обладая источником дешевой ликвидности через депозиты являются реальными бенефициарами от ежегодного роста дефицита республиканского бюджета, при этом совсем не проглядывается позитивный эффект влияния ликвидности квазигосударственного сектора на кредитный рынок страны, в частности на кредитование реального сектора экономики», - пояснил Юрий Ли.

В связи с этим депутаты считают необходимым:

Высшей аудиторской палате провести аудит эффективности и проверку на соответствие рыночным условиям и национальным интересам:

- всех действующих депозитных договоров и договоров на банковское обслуживание, заключенных между банками второго уровня и субъектами квазигосударственного сектора, в том числе на предмет нерыночных ограничений по изъятию денег с банковских счетов;

- всех сделок по конвертации депозитов субъектов квазигосударственного сектора в банках второго уровня на корпоративные ценные бумаги таких банков за последние три года по настоящее время.

Провести аудит и анализ социально-экономических последствий управления банками второго уровня ликвидностью субъектов квазигосударственного сектора и определить характер влияния такого управления на состояние рынка банковского кредитования.

Дать оценку применяемой модели управления ликвидностью субъектов квазигосударственного сектора и соответствия ее обеспечению национальной безопасности страны.