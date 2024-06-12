Проверить работу экстренных служб решил сообщивший о бомбе пьяный акмолинец

2 года 6 месяцев ограничения свободы получил по приговору Ерейментауского районного суда акмолинец за ложное сообщение о бомбе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в регионе был задержан 30-летний житель города Ерейментау. Еще 4 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на номер 102 и сообщил о заложенной бомбе.

— После сообщения о минировании на место прибыли экстренные службы, эвакуировали людей и оцепили территорию. В результате проверки указанного адреса взрывное устройство не было обнаружено. По показаниям правонарушителя, он просто хотел проверить действия экстренных служб, — пояснили в ведомстве.

Приговором Ерейментауского районного суда виновный осужден к двум годам шести месяцам ограничения свободы.

Полицейские в очередной раз напомнили, что сообщения подобного рода квалифицируются по ст. 273 УК РК и влекут наказание до пяти лет лишения свободы.