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    22:30, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Проверить работу экстренных служб решил сообщивший о бомбе пьяный акмолинец

    телефонный терроризм, ложный вызов, телефон
    Фото: ngkub.ru

    2 года 6 месяцев ограничения свободы получил по приговору Ерейментауского районного суда акмолинец за ложное сообщение о бомбе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в регионе был задержан 30-летний житель города Ерейментау. Еще 4 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на номер 102 и сообщил о заложенной бомбе.

    — После сообщения о минировании на место прибыли экстренные службы, эвакуировали людей и оцепили территорию. В результате проверки указанного адреса взрывное устройство не было обнаружено. По показаниям правонарушителя, он просто хотел проверить действия экстренных служб, — пояснили в ведомстве.

    Приговором Ерейментауского районного суда виновный осужден к двум годам шести месяцам ограничения свободы.

    Полицейские в очередной раз напомнили, что сообщения подобного рода квалифицируются по ст. 273 УК РК и влекут наказание до пяти лет лишения свободы.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Полиция Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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