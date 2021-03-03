Проверить обоснованность роста цен на перевозку зерна попросил мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Берик Бекжанов попросил провести проверку законности и обоснованности роста цен на перевозку зерна со стороны акционерного общества «Астық Транс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое предложение он внес на пленарном заседании палаты.

«Не секрет, что рост цен на социально значимые продукты питания, заготовляемые из золотых запасов страны – зерна, также связан с ростом стоимости транспортировки зерновых культур. Если обратить внимание на индекс цен производителей на сельскохозяйственную продукцию, то в 2020 году рост составил 115,3%, тогда как цены на продукцию растениеводства выросли на 17,6%. В том числе рост цен на зерновые культуры составил 18,8%, изменение цен производителей в растениеводстве на сегодняшний день составляет 67,6% за последние пять лет», - сказал Берик Бекжанов, озвучивая депутатский запрос в адрес председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Одним из факторов, влияющих на рост цен, по словам депутата, является транспортировка сырья до потребителя. На рынке перевозок зерна в стране преобладает акционерное общество «Астық Транс», данное юридическое лицо охватывает около 50% всех перевозок зерна на железнодорожном транспорте. В 2020 году эта компания перевезла 74% объема внутренних перевозок зерна и 40% всего экспортного зерна.

«Воспользовавшись доминирующим положением на рынке Казахстана, эта компания несколько увеличила стоимость своих услуг. В частности, за последние пять месяцев стоимость перевозки увеличилась в четыре раза и стала в среднем на 60 тысяч тенге за один вагон», - пояснил Берик Бекжанов.

К примеру, как аргументировал мажилисмен, если в сентябре прошлого года стоимость доставки зерновых культур с севера на юг страны составляла 471 425 тенге за вагон, то в январе текущего года - 537 148 тенге. Разница получается 65 723 тенге, что составляет 12,2%.

По официальным статистическим данным Агентства по стратегическому планированию и реформам, изменение цен производителей на зерновые культуры по сравнению с прошлым годом составило на пшеницу 20,3%, кукурузу - 24,5%, ячмень – 9,7%, рожь – 26,8%, овес – 3,2%, просо – 3,8%, гречиху – 44,3%, рис – 1,9%, семена подсолнечника - 23,3%.

Также неоспоримо, что рост цен на корма, изготавливаемые из зерновых культур, влияет на стоимость животноводческой продукции. В прошлом году их цена выросла на 4,2%.

В связи с этим, по мнению депутата, необходимы со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции РК проводить мониторинг тарифов на перевозку зерна в стране, а также проведение проверки законности и обоснованности факта роста цен на перевозку зерна со стороны акционерного общества «Астық Транс».