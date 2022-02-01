Проверены предприятия по производству щебня в селе Шетпе Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Проверены предприятия по производству щебня в селе Шетпе. Об этом сообщил руководитель департамента экологии по Мангистауской области Руслан Токенов.

По его словам, проведены внеплановые проверки 9 учреждений по добыче щебня в селе Шетпе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Территория села Шетпе огорожена карьерами по добыче щебня (по данным уполномоченного органа имеется 29 карьеров), и из-за безответственного отношения к своей деятельности имеет место факт пыления, что вызывает справедливое недовольство жителей.

Анализ показал, что пыль образуется в основном при взрыве, транспортировке и дроблении щебня. Поэтому этот вопрос требует комплексного решения. За последние годы по результатам внеплановых проверок 9 учреждений привлечены к административной ответственности на общую сумму 30 млн тенге, и решением суда прекращены камнерезные установки хозяйственной деятельности 3-х учреждений», - сообщил Руслан Токенов.

Поэтому руководитель департамента экологии по Мангистауской области озвучил ряд рекомендаций:

- при допуске уполномоченным органом взрывных работ учитывать расстояние сейсмической безопасности, т.е. мощность взрывной волны и направление ветра;

- уполномоченным органом обеспечить недопущение движения грузового транспорта с избыточным весом;

-обеспечить обязательство уполномоченного органа по строительству внутрикарьерных автодорог с твердым покрытием, путем пересмотра ранее выданных контрактов на недропользование.

Кроме того, Руслан Токенов поделился информацией о предстоящем строительстве полигонов для размещения твердо-бытовых отходов в Мангистауской области.

«В соответствии с Комплексным планом социально – экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы предусматривается строительство трех полигонов размещения ТБО, в том числе двух за счет местного бюджета (село Жынгылды Мангистауского района и село Акжигит Бейнеуского района), а одного за счет инвестора (село С.Шапагатов Тупкараганского района)»,- сказал Руслан Токенов.

В целом, в 2021 году в области накоплено 132 360 тонн ТБО, из которых 27% отсортировано и утилизировано. Функционируют 9 пунктов приема отходов и приобретено 3 050 контейнеров.