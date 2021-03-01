Проверь тягу в дымоходе: специальный рейд провели в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с начала отопительного сезона произошли 114 случаев отравления угарным газом, погибли 38 человек. Газовики предупреждают: пользуясь неисправными газовыми приборами, потребители подвергают себя смертельной опасности. В Уральске специалисты «КазТрансГаз Аймак» совместно с сотрудниками ДЧС вышли на рейд по проверке безопасности использования газового оборудования в быту, передает МИА «Казинформ».

Одно из распространенных нарушений - установка газовых водонагревателей и котлов в санузле. Зачастую, в комнату, где установлено газовое оборудование, нет доступа воздуха, не установлены сигнализаторы загазованности. Почти в каждом втором доме – не утеплен дымоход.

«Труба конденсирует и образуется лёд. Лёд поднимется, полностью закрывает горизонтальный участок и продукты сгорания идут в помещение. Это чревато несчастными случаями. Абоненту надо утеплить дымоход, чтобы металлическая труба не конденсировала», - говорит начальник АДС ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Сакен Габдуллин.

Из-за неисправного дымохода только в феврале в области погибли 3 человека. Специалисты объясняют правила безопасности, указывают на нарушения. Главное, если почувствовали запах, увидели проблемы при работе оборудования, не пытайтесь решить проблему самостоятельно!

Работы по обходу продолжатся до конца отопительного сезона. Хозяевам раздают специальные памятки. Из-за перепадов температуры зачастую отсутствует тяга в дымоходах. Поэтому, надо систематически проверять наличие тяги, обеспечивать доступ воздуха в помещение, где установлено газовое оборудование. Соблюдение этих простых правил – сохранит жизнь вам и вашим близким!