Проведут ли кредитную амнистию для казахстанцев - ответ Правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно проведения кредитной амнистии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предложение о введении кредитной амнистии вызовет цепную реакцию и массовое неисполнение обязательств по всем займам, что ставит под угрозу финансовую стабильность банковской системы и способность банков выполнять свои обязательства перед вкладчиками и другими клиентами, в связи с чем данное предложение не поддерживается», - написал Аскар Мамин в своем ответе .

«В целом, важно отметить, что банки осуществляют выдачу кредитов за счет привлеченных средств. При этом основным источником фондирования банков являются депозиты, доля которых в структуре обязательств банковского сектора составляет 78%. В целях стимулирования кредитования и поддержки предпринимателей государством принят комплекс мер», - добавил Премьер.

Он также напомнил, что для высвобождения капитала и ликвидности в целях кредитования субъектов предпринимательства в период чрезвычайного положения и карантинных мер Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) введены временные регуляторные послабления.

«Так, до октября 2020 года смягчены требования к расчету собственного капитала банков за счет снижения риск-взвешивания по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), синдицированным кредитам, гарантиям и поручительствам банка, выданным в пользу субъектов МСП в обеспечение их обязательств перед третьими лицами. Более того, снижен консервационный буфер капитала банков на 1 п.п., с 2% до 1%, расширен перечень твердого залогового обеспечения для выдачи займов бизнесу, расширены основания для реструктуризации кредитов. До апреля 2021 года смягчены требования по коэффициентам ликвидности банков с 80% до 60% и расширен состав высоколиквидных активов при расчете», - отметил глава Правительства.

«Принятые регуляторные меры позволили высвободить капитал банков в размере 468 млрд. тенге и ликвидность в размере 1,8 трлн. тенге для использования этих ресурсов на кредитование предприятий и граждан. При этом удалось поддержать уровень кредитования субъектов предпринимательства на уровне прошлого года и не допустить существенного снижения объема выданных кредитов. Портфель кредитов юридическим лицам на 1 сентября т.г. составил 8,2 трлн. тенге и увеличился с начала года на 1,7% (139 млрд. тенге). Общее количество заемщиков-субъектов МСП составляет 30 тыс. организаций. За 2020 год выдано новых кредитов на 5,85 трлн. тенге, увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% (102,5 млрд. тенге)», - заключил А. Мамин.