Проведено аэровизуальное обследование паводковой обстановки в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области паводковая обстановка проходит в стабильном режиме. Акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым совместно с начальником ДЧС Нурланом Атыгаевым совершено аэровизуальное обследование паводкоопасных участков Зерендинского, Сандыктауского, Атбасарского районов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Были обследованы гидротехнические сооружения, земляные валы и дамбы рядом с населёнными пунктами, осмотрены русла рек Жабай, Шагалалы, Айдабульской плотины, Чаглинского водохранилища. Были установлены места схода снежного покрова, места скопления талых вод, прохождения талых вод через населенные пункты, которые расположены вдоль реки Жабай. В г.Атбасар проверены лога, земляной вал, места переливов автодорожного полотна.

Облет паводкоопасных участков указанных регионов произведен в целях оценки общей картины текущей паводковой обстановки, мониторинга наличия и схода снежного покрова, а также определения участков и мест движения и скопления талых вод и потенциальной угрозы от них населенным пунктам.

«Было установлено что в Зерендинском и Сандыктауском районах снегозапасы имеются в больших объемах, по г.Атбасар река Жабай работает в полном режиме. Подтопленных населенных пунктов не допущено. На сегодняшний день в круглосуточном режиме у нас работают областной и районные штабы Атбасарского, Сандыктауского районов. В целом в Целиноградском, Аршалынском и Ерейментауском районах паводковая обстановка стабильная, угрозы не имеется, в данных регионах районные штабы закрыты. Сейчас всё внимание у нас на центральные районы нашей области», – рассказал Нурлан Атыгаев.

По результатам облета будут приниматься соответствующие решения по недопущению подтопления населенных пунктов и транспортной инфраструктуры.

На реках области проведены работы по ликвидации ледяных заторов. Всего проведены взрывные работы на 25 участках рек Карасу Ерейментауского района, р.Колутон Шортандинского и Астраханского районов, рек Жыланды, Жабай, Есиль Атбасарского района, р.Жыланды Сандыктауского района, р.Нура Целиноградского района. Данная работа будет продолжена. Кроме того, для мониторинга возможных рисков и принятия оперативных мер на паводкоопасных реках и гидротехнических сооружениях выставлены 92 круглосуточных поста наблюдения.

В целом, вопрос безопасного пропуска паводковых вод находится на особом контроле акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева и начальника ДЧС региона Нурлана Атыгаева.