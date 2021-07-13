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Проведение жертвоприношения в Курбан айт будет онлайн в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
13 Июля 2021, 21:30
Проведение жертвоприношения в Курбан айт будет онлайн в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Карагандинской области вынес очередное постановление. Согласно документу, во время празднования Курбан Айт запретили проводить мероприятия с массовым скоплением народа. Традиционное жертвоприношение разрешается только в специально отведенных для этого местах. Данный ритуал можно будет также оформить онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С целью недопущения дальнейшего распространения КВИ среди населения Карагандинской области в период празднования Курбан айт (Курбан байрам) принято новое постановление главного государственного врача Карагандинской области №24, согласно которого принято решение о соблюдении в период с 00 час 19 июля до 00 час 23 июля текущего года.

Запрещается проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе;

запрещается реализация скота с автомашин и в частных домовладениях;

забой и реализация скота должна проводится в убойных пунктах и площадках, получивших официальное ветеринарно-санитарное заключение ветеринарной службы (убойные пункты, площадки в районах, согласно перечня, утвержденного ветеринарной службой) ;

Будет проводится усиленный государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на убойных пунктах на территории всей области.

«Проведение жертвоприношения (Курбандык) должно проводится в онлайн-режиме с подачей заявок на сайт Qurban2021.kz . При этом соблюдать требования санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов (мясо жертвенных животных) нуждающимся лицам с обеспечением привлеченных лиц средствами индивидуальной защиты», - пояснили в пресс службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 16 июля 2021 года


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