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    13:48, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Проведение вечера бокса за 50 млн тенге в Нур-Султане раскритиковали на Общественном совете

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планы по проведению вечера бокса в Нур-Султане были раскритикованы на заседании столичного Общественного совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «О вечере бокса за 50 млн тенге, который пройдет в столице. Это вечер профессионального бокса. Наверное, и вход будет платный. Я хотел бы знать, почему на него нужно выделять деньги из бюджета?», – спросил член Общественного совета Нурдаулет Оразханов.

    Разъяснение дала руководитель городского отдела физкультуры и спорта Гульназ Оразалина.

    «По вечеру бокса предварительно была подана заявка на 120 млн тенге. В настоящее время сокращена до 80 млн тенге. В городе наблюдается дефицит спортивных событий. Вечер бокса позволит вновь активизировать интерес к спортивным мероприятиям, то есть, дать толчок к привлечению детей», – сказала Г. Оразалина.

    Кроме того, по ее словам, стоит задача по пропаганде данного вида спорта среди детей и подростков. Поэтому сумму, выделяемую на такое большое мероприятие, не следует считать чрезмерной.

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