Проведение теннисного турнира «Ролан Гаррос» перенесли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисный турнир «Ролан Гаррос», на котором должны выступить и казахстанские спортсмены, перенесут на неделю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Турнир состоится в период с 30 мая по 13 июня, вместо предыдущих дат — 23 мая - 6 июня. Это означает, что между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном будет перерыв в две недели.

Однако перенос связан не с ухудшением эпидемиологической ситуации и ужесточением противоковидных мер, а скорее наоборот.

Перенос связан с тем, что к июню во Франции возможно снятие связанных с ковидом ограничений. За счёт изменения дат проведения турнира на более поздние организаторы планируют увеличить прибыль.

В связи с переносом травяные турниры в Штутгарте, Хертогенбосхе и Ноттингеме, которые должны начаться 7 июня, могут быть отменены. В таком случае Федерации тенниса Франции выплатит компенсацию их организаторам.