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Проведение свадьбы в ресторане пресекли в Нур-Султане

21 Августа 2021 21:13
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Проведение свадьбы в ресторане пресекли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свадьбу с участием большого количества гостей проводили в одном из ресторанов Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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Мониторинговые группы столицы продолжают проверять объекты предпринимательства города на предмет соблюдения карантинных ограничений в круглосуточном режиме. 20 августа 10 заведений города нарушили ограничительные меры.

В списке нарушителей района Есиль – 4 заведения. В том числе – «Лото клуб» по проспекту Мангилик Ел, ресторан «La Terrazza», бар «The Bus», ресторан «Хан Талапай». В последнем проводили свадьбу с участием большого количества гостей.

Не соблюдали карантин в игровом клубе «Discrit playstation» и массажном салоне «Табу», расположенных в районе Сарыарка.

Мониторинговые группы Алматинского района зафиксировали нарушения ограничительных мер в кафе «Шеш Беш», «Царской бане», караоке клубе «Сова». В Байконырском районе карантин игнорировали в баре «Шашлыкоff».

Отметим, все собранные материалы в отношении нарушителей, переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

Напомним, эпидситуация в столице остается нестабильной, чтобы не допустить дальнейшего роста распространения коронавируса, гостям и жителям города, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать все саннормы и ограничительные меры.

Напомним, за прошедшие сутки нарушения карантина были выявлены в трех районах столицы.

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#Нур-Султан   #Акимат   #Общество   #Коронавирус в РК  
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