Проведение спортивных мероприятий со зрителями разрешили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача Мангистауской области в регионе следует обеспечить 30% удаленной работы и 70 % с переводом на традиционный формат в связи с производственной необходимостью в госорганах, национальных компаниях, бизнес-центрах и других сферах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановлении также говорится об обеспечении движения общественного транспорта с заполняемостью по количеству сидячих посадочных мест с увеличением количества автобусов в час пик, с присутствием кондуктора и обработкой дезинфицирующих средств и открытием всех дверей на конечных остановках.

Разрешается работа детских развлекательных центров до 30% заполняемости с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Междугородние, межрайонные и пригородные пассажирские автобусные перевозки и передвижение личного автотранспорта разрешаются между регионами при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Также разрешается движение межобластных, внутриобластных пассажирских поездов за пределами области.

Проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест тоже прописано в постановлении.

Разрешается деятельность аттракционов, индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе. А спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд разрешено при условии не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах.

Возобновляются учебно-тренировочные сборы для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарного дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек.

Спортивные мероприятия со зрителями разрешаются при заполняемости не более 30 % соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.