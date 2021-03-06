Проведение спортивных мероприятий со зрителями разрешили в Мангистауской области
В постановлении также говорится об обеспечении движения общественного транспорта с заполняемостью по количеству сидячих посадочных мест с увеличением количества автобусов в час пик, с присутствием кондуктора и обработкой дезинфицирующих средств и открытием всех дверей на конечных остановках.
Разрешается работа детских развлекательных центров до 30% заполняемости с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
Междугородние, межрайонные и пригородные пассажирские автобусные перевозки и передвижение личного автотранспорта разрешаются между регионами при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Также разрешается движение межобластных, внутриобластных пассажирских поездов за пределами области.
Проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест тоже прописано в постановлении.
Разрешается деятельность аттракционов, индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе. А спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд разрешено при условии не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах.
Возобновляются учебно-тренировочные сборы для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарного дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек.
Спортивные мероприятия со зрителями разрешаются при заполняемости не более 30 % соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.