Проведение расширенного заседания политсовета «Nur Otan» планируется в ноябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ноябре планируется проведение расширенного заседания Политического совета «Nur Otan». Об этом сообщил Председатель партии Нурсултан Назарбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

«В текущем году партия провела несколько серьёзных кампаний: мы приняли участие и победили на выборах в Мажилис Парламента, также впервые в истории состоялись выборы сельских акимов. Центральным аппаратом и филиалами партии на местах была проведена большая работа. В ноябре планируется проведение расширенного заседания Политического совета партии. На нём необходимо будет отметить работу активных партийцев, отличившихся по результатам проведенных кампаний», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с Бауыржаном Байбеком.

Напомним, сегодня Председатель партии «Nur Otan» принял своего первого заместителя Б.Байбека.