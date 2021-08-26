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Проведение расширенного заседания политсовета «Nur Otan» планируется в ноябре

26 Августа 2021 18:06
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Проведение расширенного заседания политсовета «Nur Otan» планируется в ноябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ноябре планируется проведение расширенного заседания Политического совета «Nur Otan». Об этом сообщил Председатель партии Нурсултан Назарбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

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«В текущем году партия провела несколько серьёзных кампаний: мы приняли участие и победили на выборах в Мажилис Парламента, также впервые в истории состоялись выборы сельских акимов. Центральным аппаратом и филиалами партии на местах была проведена большая работа. В ноябре планируется проведение расширенного заседания Политического совета партии. На нём необходимо будет отметить работу активных партийцев, отличившихся по результатам проведенных кампаний», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с Бауыржаном Байбеком.

Напомним, сегодня Председатель партии «Nur Otan» принял своего первого заместителя Б.Байбека.


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