Проведение поминок и спортивных мероприятий разрешили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Два крупных карантинных ограничения отменили в Алматинской области. С 9 марта разрешается проведение поминок в закрытых помещениях и спортивных мероприятий без зрителей. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Асхат Чарапиев, на информационной площадке «JETISÝ MEDIA».

При соблюдении строгих карантинных мер, на религиозных объектах разрешат коллективное богослужение, при заполняемости не более 30%, будут работать детские развлекательные центры, бассейны и цирки.

Спикер также подчеркнул, что все прочие ограничения, включая масочный режим и запрет на праздничные корпоративы, остаются в силе.

«Стоит отметить, что карантин не отменен, маски населению носить придется по-прежнему, санитарные меры остаются повсеместно усиленными. И продолжается запрет на организацию и проведение праздничных корпоративов. Для того, что количество заболевших в регионе не возросло, усиливается работа мониторинговых групп. Нарушивших санитарные правила граждан, будем строго наказывать», - сказал Асхат Чарапиев.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, Алматинская область находится в «зеленой зоне». Но это не повод расслабляться. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели увеличился 0,4% до 0,6%. Только за последние сутки зарегистрировано 64 новых случаев.