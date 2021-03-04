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    13:01, 04 Март 2021 | GMT +6

    Проведение поминок и спортивных мероприятий разрешили в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Два крупных карантинных ограничения отменили в Алматинской области. С 9 марта разрешается проведение поминок в закрытых помещениях и спортивных мероприятий без зрителей. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Асхат Чарапиев, на информационной площадке «JETISÝ MEDIA».

    При соблюдении строгих карантинных мер, на религиозных объектах разрешат коллективное богослужение, при заполняемости не более 30%, будут работать детские развлекательные центры, бассейны и цирки.

    Спикер также подчеркнул, что все прочие ограничения, включая масочный режим и запрет на праздничные корпоративы, остаются в силе.

    «Стоит отметить, что карантин не отменен, маски населению носить придется по-прежнему, санитарные меры остаются повсеместно усиленными. И продолжается запрет на организацию и проведение праздничных корпоративов. Для того, что количество заболевших в регионе не возросло, усиливается работа мониторинговых групп. Нарушивших санитарные правила граждан, будем строго наказывать», - сказал Асхат Чарапиев.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, Алматинская область находится в «зеленой зоне». Но это не повод расслабляться. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели увеличился 0,4% до 0,6%. Только за последние сутки зарегистрировано 64 новых случаев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Алматинская область Минздрав РК
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