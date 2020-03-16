Проведение обрядов в мечетях и церквях ограничили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов провел встречу с представителями религиозных конфессий области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт главы области в Instagram.

«На данный период времени введено ограничение на проведение семейных и памятных мероприятий. В том числе религиозные обряды в мечетях, церквях и других культовых сооружениях. Просим жителей региона отнестись с пониманием и помнить, что это, в первую очередь, - безопасность каждой семьи и будущее страны», — написал на своей странице Д. Ахметов.

Вместе с тем, аким напомнил, что Указом Президента РК по всей стране с 8.00 часов 16 марта до 7.00 часов 15 апреля 2020 года было введено ЧП.