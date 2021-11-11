Проведение незаконных азартных игр пресекли в Жанаозене

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом Агентства по Мангистауской области пресечен очередной факт организации незаконного игорного бизнеса в Жанаозене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

«Житель города К. Коштаев расположил персональные компьютеры под видом лотерейных аппаратов по адресу микрорайон Рахат, улица Н. Тілендиева здание 21/3. В ходе осмотра изъяты компьютеры и телевизоры. На К. Коштаева наложен штраф в размере 1,1 миллиона тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Арендодатели помещений также могут быть привлечены к уголовной ответственности за предоставление помещения для незаконных игр или автоматов по статье 307 УК РК.









В ведомстве также разъяснили, как можно избежать уголовной ответственности арендодателям.

1. При сдаче в найм коммерческого помещения обязательно заключайте договор аренды.

2. Сдавать в аренду помещение или коммерческую площадь только для осуществления разрешенной законом деятельности.

3. Если вы сдали помещение, а арендополучатель поставил нелегальные игровые автоматы либо организовал подпольное казино – немедленно известите органы по финансовому мониторингу.

Ранее один из жителей Жанаозена был осужден за организацию незаконного игорного бизнеса.