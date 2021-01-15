Проведение Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам перенесли из-за КВИ

КУВЕЙТ. КАЗИНФОРМ - Олимпийский совет Азии (ОСА) объявил, что шестые Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые примет Бангкок и провинция Чонбури в Таиланде с 21 по 30 мая 2021 года, перенесены на более поздний срок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

14 января OCA опубликовало заявление о том, что ситуация, связанная с глобальной пандемией COVID-19, ограничениями на поездки и медицинскими протоколами по всему континенту, привела к этой отсрочке. Новые сроки проведения шестых Азиатских игр OCA в помещениях и боевых искусствах - с 10 по 20 марта 2022 года. Решение было принято OCA после подробного обсуждения между Олимпийским Советом Азии, Национальным Олимпийским комитетом Таиланда и Организационным комитетом шестых Азиатских Игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам и направлено на служение общим интересам всех соответствующих Национальных олимпийских комитетов и обеспечение безопасности и здоровья спортсменов и всех соответствующих участников.

Напомним, Олимпийский совет Азии объявил, что VI Азиатские пляжные игры, которые должны состояться в городе Санья, Китай, 2-10 апреля 2021 года, также были перенесены на более поздний срок.