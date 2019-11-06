Проведена проверка по факту повышения цен на хлеб в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По результатам проведенного анализа повышения цен на хлеб областной департамент Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК пришел к выводу о нарушениях правил конкуренции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В октябре цена на хлеб у производителей в Актобе выросла на 2 тенге. В розничной продаже цена булки хлеба теперь составляет 85 тенге.
По словам руководителя департамента Комитета по защите и развитию конкуренции Сагындыка Ергалиева, в октябре местные хлебопеки почти одновременно подняли цены, что вызвало подозрение.
«Мы сделали запрос и провели анализ. Выявлены признаки нарушения правил конкуренции. В октябре хлебопроизводители подняли цены один за другим, на следующий день после выступления Министерства сельского хозяйства о возможном повышении цен на хлеб.
По результатам проверок мы сделали замечание хлебопроизводителям. Теперь при очередном повышении хлеба они должны будут серьезно обосновать причину, иначе мы проведем проверки» - сказал С. Ергалиев.
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