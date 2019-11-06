Проведена проверка по факту повышения цен на хлеб в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По результатам проведенного анализа повышения цен на хлеб областной департамент Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК пришел к выводу о нарушениях правил конкуренции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В октябре цена на хлеб у производителей в Актобе выросла на 2 тенге. В розничной продаже цена булки хлеба теперь составляет 85 тенге.

По словам руководителя департамента Комитета по защите и развитию конкуренции Сагындыка Ергалиева, в октябре местные хлебопеки почти одновременно подняли цены, что вызвало подозрение.

«Мы сделали запрос и провели анализ. Выявлены признаки нарушения правил конкуренции. В октябре хлебопроизводители подняли цены один за другим, на следующий день после выступления Министерства сельского хозяйства о возможном повышении цен на хлеб.

По результатам проверок мы сделали замечание хлебопроизводителям. Теперь при очередном повышении хлеба они должны будут серьезно обосновать причину, иначе мы проведем проверки» - сказал С. Ергалиев.