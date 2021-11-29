Проведена презентация книг о деятельности спецслужбы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 ноября в преддверии празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в столице и всех регионах страны проведена презентация книг: «Хроники отечественной спецслужбы. Истории о людях, событиях, фактах» и «Государственная граница», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
В торжествах приняли участие руководящий и личный состав, ветераны КНБ, непосредственные герои книг и приглашенные гости. Проведены церемонии вручения благодарственных писем, ведомственных наград и изданных книг.
В каждой из этих книг описаны истории и представлены герои, которые внесли и по сей день вносят неоценимый вклад в обеспечение национальной безопасности государства и защиту рубежей нашей Родины. К сожалению, отдельные из них выполнили свой служебный долг ценой собственной жизни.
- 30 лет Независимости: Тараз как крупный транспортный узел
- Автомашина упала в реку Сырдарья: один человек погиб
- В Павлодаре житель столицы снимал видео за рулем
- 30 добрых дел: Студенты Карагандинского технического университета помогают нуждающимся
- За годы независимости в Мунайлинском районе Мангистауской области субъектов МСБ стало больше на 88%
- От перестройки до суверенитета: В Темиртау открылась выставка «Время перемен»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана