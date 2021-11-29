Проведена презентация книг о деятельности спецслужбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 ноября в преддверии празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в столице и всех регионах страны проведена презентация книг: «Хроники отечественной спецслужбы. Истории о людях, событиях, фактах» и «Государственная граница», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В торжествах приняли участие руководящий и личный состав, ветераны КНБ, непосредственные герои книг и приглашенные гости. Проведены церемонии вручения благодарственных писем, ведомственных наград и изданных книг.

В каждой из этих книг описаны истории и представлены герои, которые внесли и по сей день вносят неоценимый вклад в обеспечение национальной безопасности государства и защиту рубежей нашей Родины. К сожалению, отдельные из них выполнили свой служебный долг ценой собственной жизни.