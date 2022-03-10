Проведена операция с применением гидрогеля, разработанного казахстанским ученым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане проведена операция с применением уникального гидрогеля, разработанного отечественным ученым. Сегодня в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Н.Батпенова был дан старт клиническим исследованиям новой методики хирургического восстановления хряща коленного сустава путем применения фибринового гидрогеля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Эта методика разработана в рамках программно-целевого финансирования науки на 2021-2022 годы Министерства образования и науки Республики Казахстан.

«Это один из первых практических результатов исполнения поручений Главы государства о приоритетности медико-биологических исследований и повышении вклада науки в развитие страны. Благодаря почти двукратному росту финансирования науки возросла возможность поддержки многих научных идей и разработок, которые направлены на улучшение качества жизни казахстанцев.

Казахстанские ученые разработали вакцину QаzVaс, Институт молекулярной биологии и биохимии имени Айтхожина реализует разработку по лечению сахарного диабета. Клинические исследования гидрогеля для восстановления суставов, которым дается старт сегодня - это часть научной программы реализуемой Национальным центром биотехнологии совместно с Национальным научным центром травматологии и ортопедии. Отмечу, что это одна из 59-ти научно-технических программ, которые сейчас финансирует МОН. И все они направлены на решение конкретных жизненных проблем», – отметила председатель Комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева.

Как сообщалось, основным разработчиком новой методики является заведующий лаборатории стволовых клеток Национального центра биотехнологии Вячеслав Огай.

«Уникальность нашего гидрогеля заключается в том, что он состоит из модифицированного фибринового гидрогеля, собственных стволовых клеток пациента. За счет этого усиливается и ускоряется регенерация поврежденного хряща. Планируется, что новая методика окажет благоприятное влияние на качество жизни пациентов, уменьшит инвалидизацию. В результате снизится число людей, нуждающихся в эндопротезировании коленного сустава», - сказал Вячеслав Огай.

Врачи провели операцию 28-летнему пациенту, у которого артроз правого коленного сустава.

Всего в клинических исследованиях примут участие 80 добровольцев в возрасте от 25 до 60 лет, в числе которых пожилые люди, имеющие возрастные изменения в суставах, а также молодые спортсмены, имеющие профессиональные травмы.

Клинические исследования проводятся согласно международному стандарту проведения клинических исследований (GCP). В целях гарантирования защиты прав, безопасности и благополучия пациентов, личные данные пациентов не подлежат разглашению.

По оценкам специалистов, в Казахстане число пациентов, страдающих заболеваниями суставов неуклонно возрастает. Так, по статистике, общая заболеваемость суставов за последние 5 лет выросла с 4223,7 до 5283,2 человек на 100 000 населения. Патологией суставов страдают не только лица пожилого и старческого возраста, они регистрируются у 0,1% в возрасте до 19 лет, у 0,2% – моложе 29 лет, у 3,5% – до 39 лет, а у пациентов старше 50 лет их доля резко увеличивается. Прогрессирование заболевания суставов в течение нескольких лет приводит к инвалидности.

Сегодня был дан старт 1-2 фазам исследования, которые продлятся до конца 2022 года. Затем будут проведены клинические исследования в нескольких центрах, результатом которых должны стать регистрация биомедицинского препарата, его массовое производство и широкое использование для всех нуждающихся в этой процедуре казахстанцев.