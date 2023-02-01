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Проведена операция пострадавшему от падения на него дивана мужчине в Актау

1 Февраля 2023, 17:50
Проведена операция пострадавшему от падения на него дивана мужчине в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Специалисты Национального центра кардиохирургии в Актау провели операцию пациенту с переломом шейного позвонка и повреждением спинного мозга, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мангистауской областной многопрофильной больницы.

В середине января в казахстанских СМИ сообщалось о том, что в Актау 39-летний мужчина пострадал при падении на него мебели, сброшенной с 5-го этажа. Мужчина оказался парализованным.

«Позвонок пациента был полностью заменен имплантом, костные структуры, сдавливавшие спинной мозг, удалены. Состояние после операции стабильно тяжелое. Сейчас пациент находится в реанимационном отделении», – сказал заведующий отделением нейрохирургии областной больницы Думан Мырзабеков.

Врачи сообщили, что планируют перевести пациента в отделение.


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