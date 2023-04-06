Провалом завершились переговоры премьер-министра Франции с профсоюзами

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Провалом завершились переговоры премьер-министра Франции Элизабет Борн с представителями крупнейших профсоюзов страны. Глава правительства вновь отказалась отозвать проект пенсионной реформы, который вызвал массовые протесты. Поэтому профсоюзные лидеры призвали уже в четверг продолжить забастовки и манифестации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

«Мы призываем французов всеми силами присоединиться к маршам в Париже и по всей Франции, чтобы в одиннадцатый раз сказать «нет» этой жестокой и несправедливой реформе», - заявили профсоюзные лидеры.

Профсоюзы говорят о «кризисе демократии» и обвиняют власти в отрыве от реальности. В правительстве, тем не менее, сохраняют надежду на возможность компромисса.

«Я считаю эту встречу важным шагом, несмотря ни на что. Профсоюзы, как они сами заявили, готовы работать над этими вопросами. Я не представляю себе прогресса без участия профсоюзов», - отметила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Французы уже три месяца протестуют против проекта реформы, которая повысит пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Несмотря на массовые забастовки, президент страны Эммануэль Макрон рассчитывает, что закон заработает уже с осени этого года. По его словам, реформа приведёт к существенному увеличению пенсии.

Сейчас проект находится на рассмотрении Конституционного совета Франции.