Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Провалом завершились переговоры премьер-министра Франции с профсоюзами

Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2023, 09:00
Провалом завершились переговоры премьер-министра Франции с профсоюзами Фото: Michel Euler/Copyright

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Провалом завершились переговоры премьер-министра Франции Элизабет Борн с представителями крупнейших профсоюзов страны. Глава правительства вновь отказалась отозвать проект пенсионной реформы, который вызвал массовые протесты. Поэтому профсоюзные лидеры призвали уже в четверг продолжить забастовки и манифестации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

«Мы призываем французов всеми силами присоединиться к маршам в Париже и по всей Франции, чтобы в одиннадцатый раз сказать «нет» этой жестокой и несправедливой реформе», - заявили профсоюзные лидеры.

Профсоюзы говорят о «кризисе демократии» и обвиняют власти в отрыве от реальности. В правительстве, тем не менее, сохраняют надежду на возможность компромисса.

«Я считаю эту встречу важным шагом, несмотря ни на что. Профсоюзы, как они сами заявили, готовы работать над этими вопросами. Я не представляю себе прогресса без участия профсоюзов», - отметила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Французы уже три месяца протестуют против проекта реформы, которая повысит пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Несмотря на массовые забастовки, президент страны Эммануэль Макрон рассчитывает, что закон заработает уже с осени этого года. По его словам, реформа приведёт к существенному увеличению пенсии.

Сейчас проект находится на рассмотрении Конституционного совета Франции.


Франция   Мировые новости   Пенсия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане