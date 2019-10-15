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Провалившуюся в выгребную яму лошадь спасли в Актобе

15 Октября 2019 10:50
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Провалившуюся в выгребную яму лошадь спасли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Лошадь, провалившуюся в выгребную яму, спасли в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

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Лошадь упала в яму, куда были установлены бетонные кольца для канализационного колодца.


«Вчера в 8 часов вечера к нам поступило сообщение о том, что в поселке Акжар в пригороде Актобе в садовом коллективе «Кумжол» лошадь провалилась в сливную яму. На место выехали 6 человек личного состава и 2 единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. В результате спасатели вызволили животное», - рассказывает пресс-секретарь ДЧС Сабина Серикова.


Лошадь оказалась довольно крупной, однако от падения в яму она не получила видимых повреждений. Сведений, чье это животное, нет.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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Автор:

Самал Ендибаева

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