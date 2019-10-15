Провалившуюся в выгребную яму лошадь спасли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Лошадь, провалившуюся в выгребную яму, спасли в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Лошадь упала в яму, куда были установлены бетонные кольца для канализационного колодца.





«Вчера в 8 часов вечера к нам поступило сообщение о том, что в поселке Акжар в пригороде Актобе в садовом коллективе «Кумжол» лошадь провалилась в сливную яму. На место выехали 6 человек личного состава и 2 единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. В результате спасатели вызволили животное», - рассказывает пресс-секретарь ДЧС Сабина Серикова.





Лошадь оказалась довольно крупной, однако от падения в яму она не получила видимых повреждений. Сведений, чье это животное, нет.



