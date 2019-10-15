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вчера 18:49
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Провалившуюся в выгребную яму лошадь спасли в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Лошадь, провалившуюся в выгребную яму, спасли в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.
Лошадь упала в яму, куда были установлены бетонные кольца для канализационного колодца.
«Вчера в 8 часов вечера к нам поступило сообщение о том, что в поселке Акжар в пригороде Актобе в садовом коллективе «Кумжол» лошадь провалилась в сливную яму. На место выехали 6 человек личного состава и 2 единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. В результате спасатели вызволили животное», - рассказывает пресс-секретарь ДЧС Сабина Серикова.
Лошадь оказалась довольно крупной, однако от падения в яму она не получила видимых повреждений. Сведений, чье это животное, нет.
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