Провалившийся под лед автомобиль извлекли спасатели в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские спасатели совместно с волонтерами вытащили автомашину «Toyota Land Cruiser», которая провалилась под лед во время рыбалки владельца, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

По словам заместителя начальника ДЧС Кайрата Касыма, автомашина провалилась под лед вчера на водохранилище. Двое мужчин, которые приехали порыбачить на джипе успели выбраться из машины и обратились за помощью к спасателям.

«Вчера к нам поступило сообщение, что машина провалилась под лед. Водитель и пассажир успели спастись и обратились за помощью. Совместно с волонтерской командой были организованы аварийно-спасательные работы и сегодня машина была благополучно извлечена.

Мы хотели бы предупредить актюбинцев о том, что при таких морозах -27 градусов толщина льда сейчас достигает 40-45 сантиметров. Тем не менее в любом водохранилище лед имеет коварное свойство в местах, где проходят пробоины и течения он достаточно хрупкий. В том месте, где машина ушла под лед, даже в 50 метрах от берега толщина льда достигала 5-7 сантиметров. Выходить на машине на поверхность льда категорически запрещено и опасно для жизни», - сказал Кайрат Касым.













Фото: meteo-tv.ru