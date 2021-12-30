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Провалившийся под лед автомобиль извлекли спасатели в Актобе

30 Декабря 2021 00:56
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Провалившийся под лед автомобиль извлекли спасатели в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские спасатели совместно с волонтерами вытащили автомашину «Toyota Land Cruiser», которая провалилась под лед во время рыбалки владельца, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

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По словам заместителя начальника ДЧС Кайрата Касыма, автомашина провалилась под лед вчера на водохранилище. Двое мужчин, которые приехали порыбачить на джипе успели выбраться из машины и обратились за помощью к спасателям.

«Вчера к нам поступило сообщение, что машина провалилась под лед. Водитель и пассажир успели спастись и обратились за помощью. Совместно с волонтерской командой были организованы аварийно-спасательные работы и сегодня машина была благополучно извлечена.

Мы хотели бы предупредить актюбинцев о том, что при таких морозах -27 градусов толщина льда сейчас достигает 40-45 сантиметров. Тем не менее в любом водохранилище лед имеет коварное свойство в местах, где проходят пробоины и течения он достаточно хрупкий. В том месте, где машина ушла под лед, даже в 50 метрах от берега толщина льда достигала 5-7 сантиметров. Выходить на машине на поверхность льда категорически запрещено и опасно для жизни», - сказал Кайрат Касым.




Фото: meteo-tv.ru


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Автор:

Самал Ендибаева

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