Провалившихся под лед подростков спас полицейский в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау полицейский спас провалившихся под лед подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«11 марта вечером двое 15-летних подростков из поселка Балыкшы провалились под лед на реке Урал. Самостоятельно выбраться из ледяной воды они не смогли. Крик о помощи детей услышал капитан полиции Аскар Кабдуллаев, который находился неподалеку, он сразу же бросился спасать тонущих. Аскар, вытащив обоих подростков из воды, отвез их в свой дом, расположенный неподалеку, оказал первую помощь. Одновременно страж порядка вызвал сотрудников скорой помощи. Спасенные подростки Владимир и Данила, один - студент колледжа, другой - ученик 8 класса», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Родители подростков выразили огромную благодарность полицейскому. Брат Владимира Александр убежден, что Аскар Кабдуллаев совершил подвиг.

По словам врачей, в настоящее время угрозы здоровью детей нет.