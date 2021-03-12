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    14:07, 12 Март 2021 | GMT +6

    Провалившихся под лед подростков спас полицейский в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау полицейский спас провалившихся под лед подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «11 марта вечером двое 15-летних подростков из поселка Балыкшы провалились под лед на реке Урал. Самостоятельно выбраться из ледяной воды они не смогли. Крик о помощи детей услышал капитан полиции Аскар Кабдуллаев, который находился неподалеку, он сразу же бросился спасать тонущих. Аскар, вытащив обоих подростков из воды, отвез их в свой дом, расположенный неподалеку, оказал первую помощь. Одновременно страж порядка вызвал сотрудников скорой помощи. Спасенные подростки Владимир и Данила, один - студент колледжа, другой - ученик 8 класса», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

    Родители подростков выразили огромную благодарность полицейскому. Брат Владимира Александр убежден, что Аскар Кабдуллаев совершил подвиг.

    По словам врачей, в настоящее время угрозы здоровью детей нет.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Происшествия, ЧС Общество Происшествия Правоохранительные органы
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