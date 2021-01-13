Провалившихся детей в реку Сарыбулак спасли прохожие в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прохожие спасли детей, провалившихся в реку Сарыбулак в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

«Вчера, в послеобеденное время трое несовершеннолетних детей, возвращаясь домой, направились через Сарыбулакскую улицу, где рядом находится река и мост. 8-летний мальчик, перелез через ограду и спустился к реке на трубу, не удержавшись, он упал в сугробы и застрял в них по пояс. Желая спасти братишку, двое его сестер 12-летняя и 10-летняя девочки спустились к брату, пытаясь вытащить его. Но из-за большого слоя снега и сильной метели детям не удалось самостоятельно выбраться», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Они пробыли в снежном плену больше получаса. Напуганные и замерзшие ребята начали громко кричать и звать на помощь. К счастью неподалеку проходили трое молодых людей, которые, услышав зов о помощи, направились в сторону, откуда доносился крик. Увидев детей, они не секунды не раздумывая, бросились к ним на помощь и начали по одному вытаскивать их.

Затем они посадили детей в машину и отвезли их по месту проживания к родителям, откуда они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас здоровью детей ничего не угрожает.

Отец семейства, едва сдерживая слёзы, выразил огромную благодарность парням за неравнодушие и спасенные жизни своих детей.

Благодаря бдительности, сознательности и проявленной гражданской позиции со стороны горожан удалось избежать трагедии в морозную и метельную погоду, которая стоит в эти дни в столице.

Сегодня от имени руководителя Департамента полиции Нур-Султана начальник УП района «Сарыарка» Куаныш Орынбетов вручил троим молодым людям Бауржану Мукушеву, Секену Нариману и Ержану Шекенову грамоты и выразил благодарность за оказанную помощь.



