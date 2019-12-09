Провалившегося в Урал велосипедиста спасли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау спасли мужчину, провалившегося под лед на Урале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жизнь человека была спасена благодаря камере уличного видеонаблюдения, которая зафиксировала момент происшествия. Это произошло сегодня днем, примерно в 12:20 часов практически в центре города – под автомобильным мостом, соединяющим улицы Алиева и Сатыбалдиева. Посередине реки под лед провалился мужчина, ехавший по льду на велосипеде. На место происшествия в экстренном порядке прибыли патрульные экипажи полиции, спасатели департамента ЧС, бригада скорой помощи. Общими усилиями спасателей и полицейских провалившийся под лед мужчина, 1988 года рождения, был извлечен из воды и на берегу передан медикам», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

Департамент полиции Атырауской области предупреждает жителей и гостей города, что лед на реке Урал еще недостаточно окреп. К тому же последние дни в светлое время суток устойчиво держится плюсовая температура. Полицейские призывают граждан не подвергать свои жизни смертельной опасности и не выходить на лед реки.