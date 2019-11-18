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Провалившегося под лед рыбака спасли в Кокшетау
18 Ноября 2019 16:39
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау сегодня спасли рыбака, который провалился под лед во время рыбной ловли, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
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Как рассказали в ведомстве, в 11:45 на озере Копа вблизи спасательной станции 5 сотрудников ОСО ГУ «СП и АСР» ДЧС произвели спасение 67-летнего человека, который провалился под лед во время рыбной ловли без индивидуальных спасательных средств.
«Мужчине была оказана первая медицинская помощь на станции оперативно-спасательного отряда. Ему дали сухую одежду и напоили горячим чаем», - добавили в ведомстве.
Напомним, ранее ДЧС региона обращался к акмолинцам с просьбой быть осторожными на тонком, неокрепшем льду.
Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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