Провалившегося под лед рыбака спасли в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау сегодня спасли рыбака, который провалился под лед во время рыбной ловли, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как рассказали в ведомстве, в 11:45 на озере Копа вблизи спасательной станции 5 сотрудников ОСО ГУ «СП и АСР» ДЧС произвели спасение 67-летнего человека, который провалился под лед во время рыбной ловли без индивидуальных спасательных средств.





«Мужчине была оказана первая медицинская помощь на станции оперативно-спасательного отряда. Ему дали сухую одежду и напоили горячим чаем», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее ДЧС региона обращался к акмолинцам с просьбой быть осторожными на тонком, неокрепшем льду.















