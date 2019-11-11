Провалившегося под лед ребенка в Житикаре перевели из реанимации

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О состоянии мальчика, провалившегося под лед в Житикаре, рассказали врачи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на alau.kz.

Информацию о состоянии ребенка, который 10 ноября провалился под лед, сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области. По словам медиков, состояние мальчика стабилизировано.

«Ребенок переведен в отделение и находится под наблюдением врачей. У него переохлаждение, пневмония. В данный момент угрозы жизни нет», — сообщили в ведомстве.

Напомним, трое детей провалились под лед в Житикаре. Двое погибли.