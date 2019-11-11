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Провалившегося под лед ребенка в Житикаре перевели из реанимации
11 Ноября 2019 12:57
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КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О состоянии мальчика, провалившегося под лед в Житикаре, рассказали врачи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на alau.kz.
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Информацию о состоянии ребенка, который 10 ноября провалился под лед, сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области. По словам медиков, состояние мальчика стабилизировано.
«Ребенок переведен в отделение и находится под наблюдением врачей. У него переохлаждение, пневмония. В данный момент угрозы жизни нет», — сообщили в ведомстве.
Напомним, трое детей провалились под лед в Житикаре. Двое погибли.
Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
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