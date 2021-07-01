РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:36, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Провакцинировавшихся акмолинцев ждут подарки

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для стимулирования населения к вакцинации против коронавируса в городе Кокшетау и некоторых районах организованы различные акции. Об этом сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинофрм».

    По словам спикера, в Акмолинской области продолжается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в Казахстане одобрены четыре вакцины против COVID-19: СпутникV, QazVac, XayatVaх и CoronaVac.

    «С начала прививочной кампании получено 160100 доз первого компонента, привиты 125632 человек, что составляет 30,5% от общего числа подлежащего вакцинации населения... Второй компонент – получено 117835 доз (4 вакцины), привиты 71297 человек, это 60% получивших первый компонент», - отметила А. Мусина.

    Случаев поствакцинальных осложнений среди привитых в области не зарегистрировано.

    Для стимулирования населения к вакцинации против коронавируса в городе Кокшетау и некоторых районах организованы различные акции.

    Так, ТОО «Асыл Арман» в областном центре еженедельно среди вакцинированных разыгрывает лотерею (два приза по 50 тысяч тенге).

    ТОО «КокшетауМинВоды» для выдачи вакцинированным лицам ежедневно поставляет по 100 бутылок минеральной воды объёмом 0,5 л в городскую поликлинику.

    Профсоюзный комитет ТОО «Аксай Нан» вакцинированным два дня выплачивает денежное вознаграждение в сумме 2000 тенге.

    «В Целиноградском районе работодатель предоставляет работникам дополнительные дни отпуска и начисляет премии. В Зерендинском - ТОО «MILKPROJEKT» проводит акцию, в ходе которой вакцинированным раздается молочная продукция от производителя. В Жаркаинском районе раздаются наборы продуктов питания. Центр ПМСП села Красный Яр раздает наборы витаминов», - пояснила А. Мусина.

    В Шортандинском районе депутат областного маслихата, индивидуальный предприниматель Ирина Жукова весь июль устанавливает скидки в размере 10% вакцинированным гражданам при предъявлении справки о получении прививки. Скидки на товары и услуги действуют в торговых домах «Универмаг», «Универсам», «Жулдыз», а также в гостинице «Меруерт» и в общественной бане села Дамса.

    В районе Биржан Сал с 28 июня по 2 июля проходит акция «Призы за вакцинацию от COVID-19». Розыгрыш бытовой техники и 1000 тенге на баланс мобильного телефона состоится 3 июля в прямом эфире социальной сети Instagram. Всем, кто захочет поучаствовать, достаточно прийти в прививочные пункты села Биржан сал и получить первый компонент вакцины.

    «Переболевшее население беспечно думает, что имеющиеся антитела защитят от повторных случаев заболевания, вместе с тем, с начала года регистрируются повторные случаи среди ранее переболевших людей, периодичность заболевания составляет 4 месяца и более. Поэтому на сегодня вакцинация - это единственный способ остановить пандемию. Каждый человек должен взвесить пользу и риск вакцинации и риск заражения коронавирусной инфекции. И именно вакцинация является наилучшей альтернативой с доказанной эффективностью в борьбе с COVID-19. Только при охвате вакцинацией взрослого населения страны не менее 60% будет достигнут коллективный иммунитет, что позволит снять все ограничительные меры», - добавила спикер.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!