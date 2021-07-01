Провакцинировавшихся акмолинцев ждут подарки

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для стимулирования населения к вакцинации против коронавируса в городе Кокшетау и некоторых районах организованы различные акции. Об этом сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинофрм».

По словам спикера, в Акмолинской области продолжается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в Казахстане одобрены четыре вакцины против COVID-19: СпутникV, QazVac, XayatVaх и CoronaVac.

«С начала прививочной кампании получено 160100 доз первого компонента, привиты 125632 человек, что составляет 30,5% от общего числа подлежащего вакцинации населения... Второй компонент – получено 117835 доз (4 вакцины), привиты 71297 человек, это 60% получивших первый компонент», - отметила А. Мусина.

Случаев поствакцинальных осложнений среди привитых в области не зарегистрировано.

Для стимулирования населения к вакцинации против коронавируса в городе Кокшетау и некоторых районах организованы различные акции.

Так, ТОО «Асыл Арман» в областном центре еженедельно среди вакцинированных разыгрывает лотерею (два приза по 50 тысяч тенге).

ТОО «КокшетауМинВоды» для выдачи вакцинированным лицам ежедневно поставляет по 100 бутылок минеральной воды объёмом 0,5 л в городскую поликлинику.

Профсоюзный комитет ТОО «Аксай Нан» вакцинированным два дня выплачивает денежное вознаграждение в сумме 2000 тенге.

«В Целиноградском районе работодатель предоставляет работникам дополнительные дни отпуска и начисляет премии. В Зерендинском - ТОО «MILKPROJEKT» проводит акцию, в ходе которой вакцинированным раздается молочная продукция от производителя. В Жаркаинском районе раздаются наборы продуктов питания. Центр ПМСП села Красный Яр раздает наборы витаминов», - пояснила А. Мусина.

В Шортандинском районе депутат областного маслихата, индивидуальный предприниматель Ирина Жукова весь июль устанавливает скидки в размере 10% вакцинированным гражданам при предъявлении справки о получении прививки. Скидки на товары и услуги действуют в торговых домах «Универмаг», «Универсам», «Жулдыз», а также в гостинице «Меруерт» и в общественной бане села Дамса.

В районе Биржан Сал с 28 июня по 2 июля проходит акция «Призы за вакцинацию от COVID-19». Розыгрыш бытовой техники и 1000 тенге на баланс мобильного телефона состоится 3 июля в прямом эфире социальной сети Instagram. Всем, кто захочет поучаствовать, достаточно прийти в прививочные пункты села Биржан сал и получить первый компонент вакцины.

«Переболевшее население беспечно думает, что имеющиеся антитела защитят от повторных случаев заболевания, вместе с тем, с начала года регистрируются повторные случаи среди ранее переболевших людей, периодичность заболевания составляет 4 месяца и более. Поэтому на сегодня вакцинация - это единственный способ остановить пандемию. Каждый человек должен взвесить пользу и риск вакцинации и риск заражения коронавирусной инфекции. И именно вакцинация является наилучшей альтернативой с доказанной эффективностью в борьбе с COVID-19. Только при охвате вакцинацией взрослого населения страны не менее 60% будет достигнут коллективный иммунитет, что позволит снять все ограничительные меры», - добавила спикер.