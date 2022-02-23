+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Протяженность ливневок увеличили в два раза в Петропавловске

23 Февраля 2022 14:55
Поделиться:
Протяженность ливневок увеличили в два раза в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков заявил о том, что в городе в два раза увеличили протяженность ливневой канализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Протезно-ортопедические изделия из вторсырья будут выпускать в Нур-Султане
350 тысяч саженцев высадят в Алматы Президент РК принял акима Алматы Ерболата Досаева В какие отрасли экономики Жамбылской области вкладывают инвестиции

На заседании акимата области обсуждали подготовку к предстоящему паводку. Одним из вопросов стала работа ливневой канализации.

Неработающие ливневки были большой проблемой города. Весной и после дождя летом некоторые улицы больше напоминали одну сплошную лужу, вода подтапливала дворы и подвалы частных домов, находившихся в низинах. На общественном совете говорили и о более серьезных проблемах, с которыми может столкнуться город, если ливневую канализацию не привести в порядок. В 2020-м году Б. Жумабеков на отчетной встрече наконец-то сообщил, что займутся ливневками.

О результатах работы градоначальник рассказал акиму области Кумару Аксакалову.

«До 2020-го года имелись 92 км ливневой канализации. После реконструкции и строительства протяженность увеличили в два раза – до 195 км. Проводились работы по строительству ливневых канализаций по улицам Потанина, Сутюшева, Панфилова, Украинской, Халтурина, Семашко, Исмаилова, Жумабаева, на Привокзальной площади, в поселке Солнечный. Начаты работы по строительству открытой ливневой канализации по улице Волочаевской и закрытой - по улице Букетова. Проекты планируется завершить в этом году. В ноябре прошлого года закрыли мешками с соломой оттоки ливневой канализации по улицам города, что даст возможность свободного прохождения талых вод в весенний период», - сказал Б. Жумабеков.

Он добавил, что с середины февраля идут плановые работы по прочистке сетей открытой ливневой канализации от снега и льда по улицам города. Завершить очистку ливневок планируют до конца марта.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акимат   #Регионы   #Общество   #Петропавловск  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Протезно-ортопедические изделия из вторсырья будут выпускать в Нур-Султане
350 тысяч саженцев высадят в Алматы
Президент РК принял акима Алматы Ерболата Досаева
В какие отрасли экономики Жамбылской области вкладывают инвестиции
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
2 Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
3 Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
4 В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
5 Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане
6 Улугбек Мылтыков возглавил управление местной полицейской службы в Шымкенте
Читайте также
Рынок труда: лишь 7 из 10 казахстанцев работают по специальности
В Атырау во время массовых беспорядков было похищено более одной тысячи спецсредств
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане
Улугбек Мылтыков возглавил управление местной полицейской службы в Шымкенте
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив