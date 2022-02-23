Протяженность ливневок увеличили в два раза в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков заявил о том, что в городе в два раза увеличили протяженность ливневой канализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата области обсуждали подготовку к предстоящему паводку. Одним из вопросов стала работа ливневой канализации.

Неработающие ливневки были большой проблемой города. Весной и после дождя летом некоторые улицы больше напоминали одну сплошную лужу, вода подтапливала дворы и подвалы частных домов, находившихся в низинах. На общественном совете говорили и о более серьезных проблемах, с которыми может столкнуться город, если ливневую канализацию не привести в порядок. В 2020-м году Б. Жумабеков на отчетной встрече наконец-то сообщил, что займутся ливневками.

О результатах работы градоначальник рассказал акиму области Кумару Аксакалову.

«До 2020-го года имелись 92 км ливневой канализации. После реконструкции и строительства протяженность увеличили в два раза – до 195 км. Проводились работы по строительству ливневых канализаций по улицам Потанина, Сутюшева, Панфилова, Украинской, Халтурина, Семашко, Исмаилова, Жумабаева, на Привокзальной площади, в поселке Солнечный. Начаты работы по строительству открытой ливневой канализации по улице Волочаевской и закрытой - по улице Букетова. Проекты планируется завершить в этом году. В ноябре прошлого года закрыли мешками с соломой оттоки ливневой канализации по улицам города, что даст возможность свободного прохождения талых вод в весенний период», - сказал Б. Жумабеков.

Он добавил, что с середины февраля идут плановые работы по прочистке сетей открытой ливневой канализации от снега и льда по улицам города. Завершить очистку ливневок планируют до конца марта.