Протяженность границы между Казахстаном и Узбекистаном удлинилась на 5 километров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко сообщил, что протяженность границы между Казахстаном и Узбекистаном удлинилась на 5 километров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Романа Василенко, на сегодня протяженность границы между двумя странами составляет 2356 км 666 метров, она стала на 5 километров длиннее.

«При проведении демаркации на протяжении последних 19 лет, было проведено уточнение линии государственной границы на местности с учетом интересов местного населения обеих сторон, с учетом интересов удобства для охраны границы, для пограничной службы Комитета национальной безопасности и с учетом других реалий. На практике это означало, что граница наша стала, можно так сказать, на 5 километров длиннее за счет того, что она стала содержать больше изгибов. Это было сделано для того, чтобы обеспечить максимальное удобство для наших граждан», - сообщил Роман Василенко журналистам после пленарного заседания Сената.

Он отметил, что при демаркации выяснилось, что на месте изменилось русло реки.

«Нас с Узбекистаном объединяет две реки - Сырдария и Келес. Меняется русло, меняются наносные островки. Граница традиционно проводится по формату реки. Изменения протяженности границы зависят в итоговом договоре о демаркации границы, которое было подписано 22 декабря прошлого года», - уточнил заместитель министра.

Ранее сенаторы приняли проект закона Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы».