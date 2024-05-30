Процесс подачи заявок на участие в программе «Ауыл аманаты» будет упрощен

Для желающих принять участие в программе повышения доходов сельчан «Ауыл аманаты» разрабатывается электронная информационная система. Портал позволит подавать заявки на получение льготного кредита для открытия своего дела дистанционно, не выходя из дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Проект системы был представлен на совещании под председательством заместителя Премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой.

Процесс льготного кредитования участников программы в регионах координируют социально-предпринимательские корпорации. Их офисы расположены в областных центрах, что не очень удобно для людей из отдаленных сел. По словам вице-министра сельского хозяйства Баглана Бекбауова, разрабатываемый портал позволит не только подать заявку, но и отслеживать процесс ее рассмотрения в режиме реального времени.

- Подающий заявку регистрируется в системе через электронную цифровую подпись и загружает необходимые документы. С разрешения пользователя проверяются его личные данные, некоторые из них заполняются автоматически. Процедура рассмотрения заявки в социально-предпринимательской корпорации состоит из нескольких этапов. Желающий получить льготный кредит по программе «Ауыл аманаты» через личный кабинет сможет увидеть, у какого конкретного специалиста находятся документы, — сказал Баглан Бекбауов.

Электронную систему в пилотном режиме планируют внедрить в Жамбылской области.