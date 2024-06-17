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    17:45, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Переоформить авто в Казахстане стало проще

    авто
    Фото: pixabay.com

    В Казахстане упростили процесс переоформления автомобиля, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Правительство для граждан».

    По информации госкорпорации, ранее при перерегистрации транспортных средств необходимо было предоставлять нотариально заверенный договор купли-продажи автомобиля. Теперь оператор спецЦОН может сформировать электронный документ в системе, а продавец и покупатель подписать его с помощью QR-кода, отсканировав его через приложение eGov mobile.

    - Сервис был разработан «Правительством для граждан». Новшество было внедрено для удобства и комфорта услугополучателей, а также для искоренения коррупционных действий при регистрации транспортных средств. Так, благодаря интеграции информационных систем Госкорпорации, МВД РК и АО «НИТ», процесс переоформления авто стал прозрачным. Подделка подписей при регистрации сделки исключена, - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    При обращении услугополучателей сотрудник специализированного центра обслуживания населения вносит в систему сведения о продавце и покупателе, а также непосредственно о транспортном средстве. После чего система автоматически формирует электронную письменную форму сделки и выводит на экран QR-код. Отсканировав его, покупатель и продавец автомобиля могут ознакомиться с документом о купле-продаже и подписать его с помощью ЭЦП.

    Аналогичный процесс доступен для представителей юридических лиц, имеющих доверенность на представление интересов и право использования ЭЦП организации через приложение eGov business.

    Прием бумажной письменной формы сделки при переоформлении автомобилей был отменен 23 апреля текущего года вследствие внесения изменений и дополнений в правила регистрации и учета транспортных средств МВД РК.

    Теги:
    Цифровой Казахстан Транспорт Правительство для граждан Авто Цифровизация
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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