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    20:55, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Процедуру переоборудования авто ужесточили в Казахстане

    Процедуру переоборудования авто ужесточили в Казахстане
    Фото: pixabay

    Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК пересмотрел национальный стандарт СТ РК 1418-2018 «Автомототранспортные средства. Внесение изменений в конструкцию. Общие положения и технические требования», передает агентство Kazinform.

    Этот стандарт является единственным документом в стране, который регулирует технические аспекты внесения изменений в конструкцию автомобилей.

    Среди нововведений:

    • с 1 мая 2024 года будет введена единая форма протокола проверки безопасности, выдаваемого аккредитованными испытательными лабораториями, с обязательным заполнением ключевых полей, необходимых для идентификации способа переоборудования транспортного средства и его основных элементов безопасности.

    • также с 1 мая 2024 года будет обязательна фото- и видеофиксация процесса проверки безопасности переоборудованных транспортных средств аккредитованными испытательными лабораториями. Это позволит подтвердить проведение проверки безопасности и выявить недобросовестные лаборатории, которые могут формально выполнять эту процедуру.

    • с 1 декабря 2024 года выдача протоколов проверки безопасности будет осуществляться в электронном формате с размещением в информационной системе технического регулирования в Едином Реестре.

    — До этого момента не существовало установленной формы протокола безопасности для таких проверок, а также единого Реестра выданных протоколов. В случае возникновения каких-либо проблем было сложно определить лабораторию, которая проводила проверку, что приводило к размытости ответственности. Я уверен, что эти нововведения способствуют повышению прозрачности процедур и безопасности при переоборудовании автомобилей, — отметил председатель Комитета Куаныш Еликбаев.

    Теги:
    Транспорт Минторговли и интеграции Безопасность Авто
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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