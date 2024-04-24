Процедуру переоборудования авто ужесточили в Казахстане

Этот стандарт является единственным документом в стране, который регулирует технические аспекты внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Среди нововведений:

с 1 декабря 2024 года выдача протоколов проверки безопасности будет осуществляться в электронном формате с размещением в информационной системе технического регулирования в Едином Реестре.

также с 1 мая 2024 года будет обязательна фото- и видеофиксация процесса проверки безопасности переоборудованных транспортных средств аккредитованными испытательными лабораториями. Это позволит подтвердить проведение проверки безопасности и выявить недобросовестные лаборатории, которые могут формально выполнять эту процедуру.

— До этого момента не существовало установленной формы протокола безопасности для таких проверок, а также единого Реестра выданных протоколов. В случае возникновения каких-либо проблем было сложно определить лабораторию, которая проводила проверку, что приводило к размытости ответственности. Я уверен, что эти нововведения способствуют повышению прозрачности процедур и безопасности при переоборудовании автомобилей, — отметил председатель Комитета Куаныш Еликбаев.