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Прототип нового корабля Space X разбился при посадке

Автор:  
Сара Кабикызы
3 Февраля 2021, 12:30
Прототип нового корабля Space X разбился при посадке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минувшей ночью, 3 февраля 2021 года в 02:25 по времени Нур-Султана, компания SpaceX со стартовой площадки в Бока-Чика провела испытательный запуск прототипа межпланетной транспортной системы Starship SN9, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прямая трансляция велась на сайте SpaceX и социальных сетях.

Прототип Starship SN9 совершил успешный взлёт и после достижения апогея в 10 км, начал спуск используя свою систему крыльев.

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К сожалению, во время посадки произошла нештатная ситуация, второй двигатель не включился и прототип разбился при посадке.

«Перед посадочным манёвром должны были снова заработать 2 двигателя прототипа. По неизвестным причинам, лишь один из них нормально cработал и работал до момента падения. Прототип не смог до конца совершить важный посадочный манёвр и под углом рухнул на посадочную площадку. Прототип уничтожен», - прокомментировали аварийную ситуацию эксперты.

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SpaceX готовит несколько прототипов, готовых взять на себя задачи тестового полета, если их предшественников постигнет неудача.

Согласно предварительным данным, пострадавших при аварийной ситуации нет, инфраструктура следующего прототипа SN10 также не пострадали .

Между тем, Space X уже завтра, 4 февраля, готовит два новых старта с интервалом в 4 часа для запуска очередных партий спутников Starlink.


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