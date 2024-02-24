Прототип ChatGPT на казахском языке разработали ученые

Ученые НИИ Искусственного интеллекта ЕНУ имени Л. Н. Гумилева разработали отечественный аналог чат-бота ChatGPT на казахском языке, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Система искусственного интеллекта на государственном языке создавалась учеными ЕНУ в течение 5 месяцев. Казахстанский прототип чат-бота ChatGPT может анализировать большие объемы данных, отвечать на вопросы, генерировать тексты, а также владеет всеми морфологическими, синтаксическими правилами казахского языка.

— Мы создали первую большую языковую модель LLM на казахском языке. Система способна понимать любой контекст на казахском языке и давать ответы согласно своим знаниям c использованием архитектуры нейронных сетей. Наш прототип ChatGPT понимает правила казахского языка, запомнил все секвенции между буквами, слогами, словами, предложениями и умеет генерировать ответ, который синтаксический и грамматический правильный и удовлетворяет запрос пользователя, — отмечает директор НИИ «Искусственного интеллекта» ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Алибек Барлыбаев.

Разработчики успешно провели эксперименты по генерированию системой казахских литературных произведений, нормативной документации и научных материалов. Сейчас они планируют предложить использование модели искусственного интеллекта в образовательном процессе. Знаниями чат-бота можно воспользоваться для уточнения необходимой информации.

— Допустим, готовясь к экзаменам, школьники в тесте не поняли какую-то информацию, например уравнение по математике или термин по химии. Они хотят уточнить для себя, а учителя рядом нет. Они могут задать вопрос, и система очень быстро и коротко ответит. Дальше они могут наводящие вопросы задавать и так далее. К тому же, эту технологию можно использовать для студентов начальных курсов, которым часто приходится проходить общеобразовательные дисциплины, — отмечает доктор PhD Алибек Барлыбаев.

Сегодня ученые планируют в дальнейшем развивать проект, усиливая его технические и серверные мощности.