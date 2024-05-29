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    10:43, 29 Май 2024 | GMT +6

    Протокол с изменениями в Марракешском соглашении ратифицировал Мажилис

    Мажилис
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Соглашение по рыболовным субсидиям)», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Протоколом вносится изменение в вышеуказанное Марракешское соглашение посредством присоединения к нему Соглашения по рыболовным субсидиям, являющимся первым в истории многосторонним торговым соглашением, охватывающим морской промысел рыбы и связанную с ним деятельность в морях и водоемах, имеющих выход в Мировой океан.

    Основная цель Соглашения – обеспечение сохранения рыбных ресурсов путем ограничения предоставления субсидий, способствующих незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу.
    Соглашение содержит 12 статей, которые предусматривают:

    • основные понятия в сфере рыбного промысла;
    • виды других субсидий на оказание помощи при бедствиях;
    • порядок выявления и уведомления о временном задержании судна на предмет подозрения занятия его незаконным промыслом, положение Комитета по рыболовным субсидиям и т.д.

    Принятие Протокола является обязательным для всех членов ВТО, в том числе и для Казахстана, что положительно отразится на его имидже, как страны с многосторонними торговыми связами.

    Теги:
    Соглашение Рыбоводство Заседание Мажилиса Мажилис
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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