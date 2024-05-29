Протокол с изменениями в Марракешском соглашении ратифицировал Мажилис

Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Соглашение по рыболовным субсидиям)», передает корреспондент агентства Kazinform.

Протоколом вносится изменение в вышеуказанное Марракешское соглашение посредством присоединения к нему Соглашения по рыболовным субсидиям, являющимся первым в истории многосторонним торговым соглашением, охватывающим морской промысел рыбы и связанную с ним деятельность в морях и водоемах, имеющих выход в Мировой океан.



Основная цель Соглашения – обеспечение сохранения рыбных ресурсов путем ограничения предоставления субсидий, способствующих незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу.

Соглашение содержит 12 статей, которые предусматривают:

основные понятия в сфере рыбного промысла;

виды других субсидий на оказание помощи при бедствиях;

порядок выявления и уведомления о временном задержании судна на предмет подозрения занятия его незаконным промыслом, положение Комитета по рыболовным субсидиям и т.д.

Принятие Протокола является обязательным для всех членов ВТО, в том числе и для Казахстана, что положительно отразится на его имидже, как страны с многосторонними торговыми связами.