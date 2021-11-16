Протокол к пакту ООН об отмене смертной казни: что предлагают правозащитники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, без оговорок предложила исполнительный директор ОФ «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Международные эксперты, национальная общественность высоко оценивают весь спектр политических реформ, объявленных Вами. Особенно в области осуществления политических и гражданских свобод», - обратилась к Главе государства Жемис Турмагамбетова в ходе заседания Национального совета общественного доверия.

Она напомнила, что в соответствии с Указом Президента РК Правительством утвержден комплексный план по защите прав человека.

«Этот важный документ закладывает долгосрочную институциональную основу дальнейшего совершенствования системы защиты прав человека в Казахстане. Эти и другие меры, принятые по вашей инициативе подчеркивает устойчивость политического потенциала страны и избрания страны членом совета ООН по правам человека», - отметила Ж. Турмагамбетова.

Исполнительный директор ОФ «Хартия за права человека» в ходе заседания остановилась на вопросах по правам человека на жизнь и общественный порядок, также прав человека в области уголовного правосудия, исполнения и предупреждения пыток.

«Очередным серьезным шагом в этом направлении стало подписание Вами в январе текущего года закона о ратификации второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских политических правах, направленного на отмену смертной казни. Второй Факультативный протокол предусматривает одну единственную оговорку, предусмотренную статьей 2 факультативного протокола. Это применение смертной казни в военное время после признания вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного характера. Понятие «военное время» согласно статье 3 второго факультативного протокола означает состояние войны и не допускает иного толкования», - сказала спикер.

Как отметила Жемис Турмагамбетова, в стране идет работа по гармонизации норм уголовного кодекса в РК с положением второго факультативного протокола. Соответствующий закон должен быть принят до конца этого года.

«Но у нас вызывает серьезную обеспокоенность наличие в последнем по времени в проекте закона РК об отмене смертной казни четырех составов преступления, за которые разработчики проекта сохранить смертную казнь, что не соответствует второму факультативному протоколу к международному пакту о гражданских политических правах. Сохранение в уголовном законодательстве РК смертной казни за преступление военного характера, совершенное в военное время, будет означать, что наша страна допускает возможность того, что мы окажемся в состоянии войны с другими государствами, что будет являться достаточно тревожным сигналом мировому сообществу. В соответствии с вышеприведенными доводами прошу Вас, уважаемый господин Президент, рассмотреть вопрос о ратификации второго факультативного протокола к международному пакту о гражданских инициативах и политических правах в полном объеме, без каких-либо оговорок», - попросила Президента Жемис Турмагамбетова.

Напомним, в столице состоялось VI заседание НСОД под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.