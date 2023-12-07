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    10:24, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Протокол к Конвенции о правах ребенка ратифицировал Сенат РК

    дети-сироты
    Фото: pixabay.com

    Депутаты Сената ратифицировали Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Основной целью Закона является ратификация Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, принятого Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2011 года.

    Факультативный протокол (далее — Протокол) является дополнительным соглашением к Конвенции ООН о правах ребенка, которую Казахстан ратифицировал 8 июня 1994 года.

    Задачей Закона является ратификация Протокола, устанавливающего механизмы рассмотрения индивидуальных жалоб детей или их родителей (законных представителей) в случаях нарушения прав, закрепленных в Конвенции о правах ребенка. В соответствии с Протоколом дети либо их представители могут напрямую подавать жалобы о нарушении своих прав в Комитет ООН по правам ребенка, который в свою очередь, рассматривает каждое дело и принимает решения, содержащие конкретные рекомендации государствам-участникам.

    Ратифицируемый Протокол не содержит норм, ограничивающих права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией и законами Республики Казахстан. Подписание данного документа вновь подтверждает приверженность Казахстана по обеспечению прав ребенка и расширению механизмов правовой защиты детей.

    Ожидаемыми результатами при принятии Закона являются: повышение уровня защиты прав ребенка, обеспечение гражданам Республики Казахстан права на международную защиту своих экономических, социальных и культурных интересов.

    Теги:
    Сенат Казахстан Закон и право Дети Законопроекты
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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