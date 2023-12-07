Протокол к Конвенции о правах ребенка ратифицировал Сенат РК

Депутаты Сената ратифицировали Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Основной целью Закона является ратификация Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, принятого Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2011 года.

Факультативный протокол (далее — Протокол) является дополнительным соглашением к Конвенции ООН о правах ребенка, которую Казахстан ратифицировал 8 июня 1994 года.

Задачей Закона является ратификация Протокола, устанавливающего механизмы рассмотрения индивидуальных жалоб детей или их родителей (законных представителей) в случаях нарушения прав, закрепленных в Конвенции о правах ребенка. В соответствии с Протоколом дети либо их представители могут напрямую подавать жалобы о нарушении своих прав в Комитет ООН по правам ребенка, который в свою очередь, рассматривает каждое дело и принимает решения, содержащие конкретные рекомендации государствам-участникам.

Ратифицируемый Протокол не содержит норм, ограничивающих права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией и законами Республики Казахстан. Подписание данного документа вновь подтверждает приверженность Казахстана по обеспечению прав ребенка и расширению механизмов правовой защиты детей.

Ожидаемыми результатами при принятии Закона являются: повышение уровня защиты прав ребенка, обеспечение гражданам Республики Казахстан права на международную защиту своих экономических, социальных и культурных интересов.