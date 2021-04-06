14:00, 06 Апрель 2021 | GMT +6
Проткнувшего ладонь 10-летнего мальчика спасли в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области спасатели оказали помощь 10-летнему мальчику, который проткнул свою ладонь металлическим штырем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Инцидент произошел в Кокшетау.
По словам руководителя спасательного отделения ОСО ДЧС Акмолинской области Рустема Мужупова, на пульт «112» поступило сообщение о том, что 10-летний ребенок нуждается в помощи.
«Мы увидели, что мальчик проткнул штырем от забора ладонь правой руки. И мы приняли решение обрезать железный штырь от калитки близ ладони ребенка», - отметил спасатель.
Все это время ладонь ребенка была проткнута штырем. Как добавил спасатель, ребенок не плакал и не стонал, а всячески пытался содействовать своим спасителям.«Спасательная операция закончилась благополучно. 10-летнему мальчику оказали всю необходимую медицинскую помощь. Позже о состоянии ребенка мы узнавали у медиков. Все благополучно, в данный момент ребенок находится дома. Его выписали», - добавил Р. Мужупов.