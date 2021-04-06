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    14:00, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Проткнувшего ладонь 10-летнего мальчика спасли в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области спасатели оказали помощь 10-летнему мальчику, который проткнул свою ладонь металлическим штырем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    Инцидент произошел в Кокшетау.

    По словам руководителя спасательного отделения ОСО ДЧС Акмолинской области Рустема Мужупова, на пульт «112» поступило сообщение о том, что 10-летний ребенок нуждается в помощи.

    «Мы увидели, что мальчик проткнул штырем от забора ладонь правой руки. И мы приняли решение обрезать железный штырь от калитки близ ладони ребенка», - отметил спасатель.

    Все это время ладонь ребенка была проткнута штырем. Как добавил спасатель, ребенок не плакал и не стонал, а всячески пытался содействовать своим спасителям.

    «Спасательная операция закончилась благополучно. 10-летнему мальчику оказали всю необходимую медицинскую помощь. Позже о состоянии ребенка мы узнавали у медиков. Все благополучно, в данный момент ребенок находится дома. Его выписали», - добавил Р. Мужупов.
    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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