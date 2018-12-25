Противящихся снижению комуслуг акимов выявил Бакытжан Сагинтаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев обнаружил в некоторых регионах отсутствие изменений в ценах на коммунальные услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По газоснабжению. В некоторых областях нет изменений (в ценах) по вашей таблице. Нет сведений в некоторых регионах о КСК, автобусах, троллейбусах, трамваях, по оплате проезда, а также вывозе мусора и услугах лифта. Почему нет изменений в тарифах некоторых регионах?», - спросил Бакытжан Сагинтаев у министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова.

Тимур Сулейменов выступил с докладом, в котором рассказал, насколько будут снижены тарифы на коммунальные услуги в Казахстане до конца текущего года и в 2019 году. Ранее об этих цифрах в одном из брифингов докладывал его заместитель Серик Жумангарин.

Отвечая на вопрос главы Правительства, Тимур Сулейменов отметил, что цены на газоснабжение не могут быть изменены в двух регионах (Атырауской и Кызылординской областях), так как там самые низкие цены на газ.

«Вопрос не в том, что там самые низкий тариф на газ, а в ожиданиях людей на исполнение поручения Главы государства. И по тому, что я говорил, по КСК, другим комуслугам, которые находятся в ведении акиматов, - если решения в этих регионах не приняты, то это означает невыполнение поручений Главы государства. И уважаемые акимы, будете лично отвечать за это. Мы соответствующую справку дадим. Почему-то другие регионы пошли, нашли решение, а некоторые регионы оставили все как есть. Как можно понимать это? Получается, пошли на поводу у монополистов», - заявил Премьер-министр.

Бакытжан Сагинтаев рекомендовал принять решение до 1 января.

«29 декабря еще будет заседание Правительства. У кого нет принятых решений, пусть примут решения и дополнительно доложат», - потребовал глава Правительства.