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Противозаморные мероприятия идут на водоемах Карагандинской области

23 Декабря 2022, 19:00
Противозаморные мероприятия идут на водоемах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области началась аэрация водоемов. Более ста лунок пробурено на Федоровском водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инспекторы Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с сотрудниками областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования приступили к противозаморным мероприятиям на водоемах региона.

«Для предотвращения гибели рыбы ежегодно проводится ряд мероприятий на водоемах, такие как бурение лунок, заполнение их камышом. Всего по области 201 рыбохозяйственный водоем. Из них закреплено 104, остальные находятся в резервном фонде. На закрепленных водоемах аэрационные работы будут производить владельцы, а резервные охватим мы», – сказал заместитель руководителя Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Бекзат Махажанов.


Также специалисты провели аэрационные работы на озере Койбас и плотине Виктория в Абайском районе.

Противозаморные мероприятия на других резервных рыбохозяйственных водоемах продлятся до марта.



Фото: Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области

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