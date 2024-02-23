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    17:52, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Противозаморные мероприятия продолжаются на водоемах Карагандинской области

    Противозаморные мероприятия продолжаются на водоемах Карагандинской области
    Фото: Нура-Сарысуская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства

    На этой неделе на Федоровском водохранилище города Караганды специалисты Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с оперативной группой Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира провели противозаморные мероприятия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пробурено 30 лунок с установлением камышовых сноп и проведен замер уровня кислорода.

    Противозаморные мероприятия продолжаются на водоемах Карагандинской области
    Фото: Нура-Сарысуская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства

    — Кислород в воде в норме. Местному исполнительному органу даны рекомендации вести постоянный мониторинг за состоянием резервных водоемов для предотвращения гибели рыбы и других водных животных. Согласно Закону РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», охрана в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов входит в компетенцию местных исполнительных органов, — говорят в Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

    Месяцем ранее было пробурено 30 лунок и установлены камышовые снопы на Саранском водохранилище Абайского района.

    Противозаморные мероприятия продолжаются на водоемах Карагандинской области
    Фото: Противозаморные мероприятия продолжаются на водоемах Карагандинской области

    Противозаморные мероприятия проводятся с января по март. В Карагандинской области 96 резервных водоемов обслуживают специалисты Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. На закрепленных 107 водоемах работа в этом направлении ведется природопользователями.

    Теги:
    Регионы Казахстана Вода Экология Карагандинская область Животные Зима
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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