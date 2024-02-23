На этой неделе на Федоровском водохранилище города Караганды специалисты Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с оперативной группой Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира провели противозаморные мероприятия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пробурено 30 лунок с установлением камышовых сноп и проведен замер уровня кислорода.

Фото: Нура-Сарысуская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства

— Кислород в воде в норме. Местному исполнительному органу даны рекомендации вести постоянный мониторинг за состоянием резервных водоемов для предотвращения гибели рыбы и других водных животных. Согласно Закону РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», охрана в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов входит в компетенцию местных исполнительных органов, — говорят в Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

Месяцем ранее было пробурено 30 лунок и установлены камышовые снопы на Саранском водохранилище Абайского района.

Фото: Противозаморные мероприятия продолжаются на водоемах Карагандинской области

Противозаморные мероприятия проводятся с января по март. В Карагандинской области 96 резервных водоемов обслуживают специалисты Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. На закрепленных 107 водоемах работа в этом направлении ведется природопользователями.