Противовирусную таблетку от COVID-19 одобрили в США

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В Соединенных Штатах в среду одобрили противовирусную таблетку от COVID-19 компании Pfizer Inc (PFE.N) для людей в возрасте от 12 лет и старше, подверженных риску тяжелого заболевания. Это первый препарат для перорального лечения и лечения на дому. Отмечается, что это также новое средство против быстро распространяющегося варианта «омикрон», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Согласно данным клинического исследования компании Pfizer, антивирусный препарат Paxlovid, показал почти 90% эффективности в предотвращении госпитализаций и смертей пациентов с высоким риском тяжелого заболевания. Как заявили в компании, последние лабораторные данные показывают, что препарат сохраняет свою эффективность против штамма «омикрон».

«Одобрение препарата - важная веха, знаменующая еще один шаг к тому, чтобы сделать COVID-19 более управляемой инфекцией», - сказал Амеш Адаля, старший научный сотрудник Института безопасности здоровья Джонса Хопкинса.

«Однако остаются две ключевые проблемы: препарата будет мало в ближайшие недели, и его оптимальное использование требует быстрой диагностики, что может быть затруднительно из-за постоянных проблем с тестированием коронавируса».

Pfizer заявила, что у компании есть в наличии препарат, рассчитанный на 180 000 курсов лечения, готовых к отправке в этом году. Контракт с правительством США на 10 миллионов курсов препарата оценивается в 530 долларов за курс.

Решение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдать экстренное разрешение на лечение было принято в связи с тем, что в США борются с всплеском случаев заражения COVID-19, вызванным вариантом «омикрон». Президент Джо Байден также объявил о планах по увеличению числа федеральных центров вакцинации и тестирования.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, вариант «омикрон», впервые выявленный в ноябре на юге Африки и в Гонконге, распространился по всему миру и в настоящее время составляет более 70% новых случаев коронавируса в США.

Отмечается, что препарат доступен только по рецепту. Лечение препаратом нужно начать в течение пяти дней с момента появления симптомов коронавируса. Таблетки принимают каждые 12 часов в течение пяти дней.

Pfizer заявила, что планирует подать новую заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в 2022 году для получения полного разрешения регулирующих органов.

Препарат, разработанный конкурирующей компанией Merck & Co (MRK.N), находится на рассмотрении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Препарат Molnupiravir, разработанный совместно с Ridgeback Biotherapeutics, снизил риск госпитализации и смерти на 30% в ходе испытаний.

Отмечается, что акции Pfizer в среду выросли более чем на 1% до 59,45 долларов.