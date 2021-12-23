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Противовирусную таблетку от COVID-19 одобрили в США

23 Декабря 2021 14:15
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Противовирусную таблетку от COVID-19 одобрили в США

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В Соединенных Штатах в среду одобрили противовирусную таблетку от COVID-19 компании Pfizer Inc (PFE.N) для людей в возрасте от 12 лет и старше, подверженных риску тяжелого заболевания. Это первый препарат для перорального лечения и лечения на дому. Отмечается, что это также новое средство против быстро распространяющегося варианта «омикрон», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

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Согласно данным клинического исследования компании Pfizer, антивирусный препарат Paxlovid, показал почти 90% эффективности в предотвращении госпитализаций и смертей пациентов с высоким риском тяжелого заболевания. Как заявили в компании, последние лабораторные данные показывают, что препарат сохраняет свою эффективность против штамма «омикрон».

«Одобрение препарата - важная веха, знаменующая еще один шаг к тому, чтобы сделать COVID-19 более управляемой инфекцией», - сказал Амеш Адаля, старший научный сотрудник Института безопасности здоровья Джонса Хопкинса.

«Однако остаются две ключевые проблемы: препарата будет мало в ближайшие недели, и его оптимальное использование требует быстрой диагностики, что может быть затруднительно из-за постоянных проблем с тестированием коронавируса».

Pfizer заявила, что у компании есть в наличии препарат, рассчитанный на 180 000 курсов лечения, готовых к отправке в этом году. Контракт с правительством США на 10 миллионов курсов препарата оценивается в 530 долларов за курс.

Решение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдать экстренное разрешение на лечение было принято в связи с тем, что в США борются с всплеском случаев заражения COVID-19, вызванным вариантом «омикрон». Президент Джо Байден также объявил о планах по увеличению числа федеральных центров вакцинации и тестирования.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, вариант «омикрон», впервые выявленный в ноябре на юге Африки и в Гонконге, распространился по всему миру и в настоящее время составляет более 70% новых случаев коронавируса в США.

Отмечается, что препарат доступен только по рецепту. Лечение препаратом нужно начать в течение пяти дней с момента появления симптомов коронавируса. Таблетки принимают каждые 12 часов в течение пяти дней.

Pfizer заявила, что планирует подать новую заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в 2022 году для получения полного разрешения регулирующих органов.

Препарат, разработанный конкурирующей компанией Merck & Co (MRK.N), находится на рассмотрении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Препарат Molnupiravir, разработанный совместно с Ridgeback Biotherapeutics, снизил риск госпитализации и смерти на 30% в ходе испытаний.

Отмечается, что акции Pfizer в среду выросли более чем на 1% до 59,45 долларов.


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#Здравоохранение   #США   #Общество   #Коронавирус в РК   #Мировые новости  
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Автор:

Жанна Нурмаганбетова

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