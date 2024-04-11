Противовирусные маски с использованием наночастиц серебра создали карагандинские ученые

Ученые Карагандинского университета им. академика Е. А. Букетова совместно с Национальной академией наук РК около двух лет работают над созданием эффективной технологии получения устойчивых к окислению наночастиц серебра. Недавно был презентован один из результатов работы — противовирусные маски с достаточно высокими антибактериальными и антигрибковыми свойствами, передает корреспондент агентства Kazinform.

На сегодняшний день острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются самыми распространенными заболеваниями в мире. Они вызываются более 200 видами вирусов, а в ряде случаев могут быть вызваны одновременно несколькими видами возбудителей.

Фото: пресс-службы Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова

Пока не придумано высокоэффективных препаратов, оказывающих противовирусное действие. Большинство лекарств просто подавляет процесс размножения вирусов, но не уничтожает их. К тому же вирусы способны мутировать и развивать устойчивость к лечению.

Борьба с распространением заболеваний, вызванных вирусами, — одна из актуальных задач медицины. Усилия в этом направлении решили объединить учёные КарУ имени Е. А. Букетова и Национальной академии наук РК. Казахстанские ученые, используя наночастицы серебра, решили сделать маску более эффективной.

— Различные соединения серебра в виде растворов, аппликаций и прочего применялись в народной медицине с древнейших времен в качестве антибактериальных и противовирусных средств. Однако с началом эры антибиотиков соединения этого металла остались без внимания. Сегодня интенсивно идет поиск и разработка лекарственных средств с использованием наночастиц серебра, меди и селена. В этом направлении мы с учеными КарУ имени Букетова проводим исследования уже около двух лет. Работаем над созданием эффективной технологии получения устойчивых к окислению наночастиц серебра. Аналогичные научные исследования в этом направлении ведутся всемирно известным ученым академиком НАН РК, профессором Абдуали Баешовым из Алматы, — говорит академик Национальной академии наук РК, доктор химических наук, профессор Серик Фазылов.

Наночастицы серебра, взаимодействуя с кислородом и сероводородом воздуха, могут подвергаться окислению. В результате этого они теряет свои лечебные свойства. Главной особенностью разработки является нанесение капсулированных полисахаридами наночастиц серебра на тканевые материалы.

— Чтобы выявить наличие наночастиц серебра на наших тканевых вкладышах, мы проверили их на электронном сканирующем микроскопе. Результаты снимков подтвердили наличие наноразмерных частиц серебра на наших образцах. Нами также проведено изучение антибактериальных и антигрибковых свойств образцов масок в лаборатории микробиологии Карагандинского медуниверситета под руководством д. м. н., профессора С. Д. Ахметовой. Результаты также подтвердили достаточно высокие антибактериальные и антигрибковые свойства наших образцов, — сообщил Серик Фазылов.

Испытания на антивирусную активность и на коронавирус еще не проводились. Но учёные имеют все основания полагать, что маски с наночастицами серебра будут эффективны и против них. Кроме того, маска, возможно, получит способность самоочищаться.