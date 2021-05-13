Противостоять преступникам учит полиция павлодарских детей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Железинском районе Павлодарской области инспекторы ювенальной полиции показали детям приёмы противостояния взрослым правонарушителям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Злоумышленником может быть и с виду добродушная женщина. Понятно, что ребёнок физически слабее и вряд ли сможет дать отпор взрослому человеку, но шансы всё равно есть», - рассказала старший участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних майор полиции Алмагуль Балтабаева.

Необычный урок с учащимися школы села Железинка провели инспекторы ювенальной полиции Железинского района Павлодарской области. Они на практике разобрали все возможные случаи нападения взрослого на ребёнка. Полицейские показали, как ребёнку спастись от преступника или похитителя, как не впасть в панику и перехитрить преступника.

«Часто ребятня гуляет на улице без присмотра родителей. Это опасно, ведь каждый из ребятишек — потенциальная жертва преступника, - отметила старший участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних майор полиции Алмагуль Балтабаева. - Дети должны находиться под постоянным контролем, и лучше пересмотреть, чем недосмотреть. Следует контролировать их прогулки, запретить гулять в сомнительных местах, а лучше всего — гулять вместе».

Стражи порядка рассказали, что контакты детей с незнакомыми людьми должны быть под полным запретом. Особенно это важно в том случае, если ребёнок послушен, воспитан, привык подчиняться старшим и не может сказать им «Нет!».

Фото пресс-службы департамента полиции Павлодарской области.