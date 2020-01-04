Противопожарные рейды проводят спасатели в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские пожарные проводят рейды в частном секторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на праздничные дни, спасатели обходят жилые дома. Цель одна – предупредить пожары и еще раз напомнить о соблюдении правил пожарной безопасности. Первый день нового года в Петропавловске оказался трагичным – продуктами горения отравилась мать и двое сыновей.

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, акцию начали с частного сектора Петропавловска.

«Группы сотрудников департамента беседовали с людьми, предостерегая от распространённых ошибок, консультируя по вопросам, входящим в их компетенцию. Каждому оставляли для изучения памятки, в которых доступно излагались правила пожарной безопасности, разъяснялись действия при возникновении пожара», - рассказали в пресс-службе.

Заместитель начальника департамента Нурлан Атыгаев отметил, что в большинстве случаев пожары возникают из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности при использовании печного отопления, эксплуатации электроприборов, небрежного обращения и детской шалости с огнём

«Главное для нас - не допустить пожаров, сохранить жизни людей, предупредить беду», - сказал Н.Атыгаев.